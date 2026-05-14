Míchel: "Ayer no dormí. Necesitábamos un gol para seguir dependiendo de nosotros mismos"

"Habrá sufrimiento para seguir en Primera", aseguró Míchel en la previa de la visita a Mestalla. En una misma semana, el Girona ganó al Villarreal y rascó un punto en el Bernabéu pero fallar en el tramo decisivo, sumado al inesperado empuje de los equipos de abajo, le harían volver al mismísimo descenso. Tras 133 días en el infierno, tomó aire en enero, tras asaltar Son Moix. El sorprendente triunfo del Levante en Balaídos, sin embargo, lo devolvió a los puestos de descenso.

El de siempre, Cristhian Stuani, acudió al rescate para salvar un punto que saca al equipo del descenso. Se bastó de cinco minutos para rascar un empate en Vallecas y necesitó veinte para marcar un gol que mantiene vivas las opciones de la salvación. El charrúa tuvo que infiltrarse el lunes y también para poder jugar ante la Real Sociedad.

"Tengo una buena sensación, dependemos de nosotros mismos", garantizó. "No he tenido miedo en ningún momento, hablamos con el equipo de que podía darse cualquier sensación. Hemos hecho muchas cosas bien, el fútbol está en las áreas. No hemos estado bien en su gol, pero no les puedo pedir más a los jugadores. Han tenido alma", analizó.

"Es un partido difícil de entender, pero es un buen punto", valoró un técnico vallecano que aseguró que, con cuatro puntos, el Girona estará salvado. "No sé si tres también", dudó.

Míchel bromeó con la posibilidad de que Stuani tuviese diez años menos y pudiese jugarlo todo, pero "es difícil". "Con todos los respetos a cualquier jugador que se ha puesto esta camiseta, es el jugador más importante de la historia del Girona".

"Me he metido rápido [al túnel de vestuarios] para ver cómo estaba. No sabía si estaría bien para 45 y me ha dicho que sí", detalló.

"Todos estamos sufriendo, yo ayer no dormí. No quise ver ningún partido. Vi una serie - Succession, por cierto -. A las 8h estaba en la ciudad deportiva", contó.

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Elogió a un Joel Roca que recibió un golpe en Vallecas y no pudo entrenar, pero jugó los noventa minutos y a un nivel altísimo: "En Vallecas estuvo muy bien, tiene ese sentimiento de pertenencia".