El Míchel más autocrítico: "Necesito que tengan los pies en el suelo"

Tras algo más de una semana de entrenamientos, Míchel mandó un mensaje de autocrítica y confianza de cara a la temporada que viene. El técnico vallecano atendió a los medios del club para hacer balance de la histórica, pero a la vez sufrida, campaña 2024/25 y trasladar cómo está la plantilla en estos primeros días de pretemporada 2025/26.

Borrón y cuenta nueva, una filosofía que viene como anillo al dedo a un Girona que encara la temporada con las ilusiones renovadas. "Todo el mundo ha venido muy bien. Las vacaciones han venido bien. Han cogido energía. El mensaje es claro: necesitamos hacer equipo. El año pasado faltó que el equipo estuviera más conectado", arranca.

"Les he pedido perdón"

"He hecho mucha autocrítica y les he pedido perdón por muchas cosas que pasaron", admite un Míchel consciente de que la falta de conexión entre cuerpo técnico y futbolista pasó factura. "Cuando el jugador no coge esa buena sensación es culpa mía. Tengo claro qué debemos mejorar", aseguró.

Insiste en la importancia de una buena atmosfera de trabajo en el día a día. "Que cada uno sienta que debe mejorar y sentir el apoyo de la persona que tiene al lado. Siento que estuve más distanciado con los que llevo más años. Lo tengo que cambiar y lo cambiaré. Sé los errores que cometí", añadió.

"El proyecto continúa con la sensación de crecimiento", garantizó. Hizo hincapié en la necesidad de que los futbolistas tengan ese sentimiento de pertenencia tan importante para "humanizar el equipo". "Deben conocer la ciudad, la provincia... necesito que tengan los pies en el suelo. Cuando nos eliminaron de la Champions, los jugadores pensaron que la temporada ya estaba hecha. Menos mal que la acabamos bien".

Entre cuatro y seis fichajes

Mencionó que, pese a la insistencia de la afición en "una renovación total", tiene claro que "tenemos que hacer retoques, con cuatro o seis fichajes, pero no más". "Tenemos una base sólida", espetó. "Todos están a nuestro lado", subrayó el técnico, que destacó que estuvo en contacto directo con Quique Cárcel, Pere Romeu, Marcelo Claure y Ferran Soriano, "que de nuevo estará más cerca de nosotros".

Resaltó la importancia del ascenso del filial a Segunda RFEF. "Hicieron una temporada espectacular. Espero poder dar minutos a alguno de esos jugadores durante la temporada”. Y, por último, envió un mensaje de agradecimiento a la afición: "Que tengan claro que trabajaremos para hacer un equipo. Es mi responsabilidad. Que estén orgullosos y bien representados".