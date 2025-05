Míchel: "Solo me arrepiento con Portu"

Con el trabajo hecho, el Girona encara su penúltimo partido de una Liga más complicada de lo esperado con una calma inexistente en los últimos meses. Así lo ha reflejado un Míchel Sánchez que ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido contra la Real Sociedad.

"El equipo está más tranquilo, con el objetivo más importante para el crecimiento del club conseguido. Hemos tenido unos días muy tranquilos, la gente está con la sensación de calma. Hemos sufrido estos meses, que han sido muy duros", reconocía el técnico de Vallecas antes de visitar Anoeta.

Cuatro bajas para Anoeta

Un partido importante pese a tener la permanencia asegurada, en el que no participarán Miguel Gutiérrez, Bryan Gil, Donny van de Beek ni Gabriel Misehouy, como desveló el propio técnico, que quiso lanzar un mensaje de orgullo de cara a las dos últimas jornadas.

"Lo más importante es competir, ser capaces de pelear por las dos últimas victorias. Espero nuestra mejor versión para terminar cerca de los diez primeros, el objetivo que tenía el club", avisó, sin intención de permitir que sus jugadores se relajen ahora que ya está asegurada su participación en Primera División la próxima temporada.

Míchel también habló del reparto de minutos en su plantilla, reconociendo que se arrepiente con uno de los jugadores: "He tenido arrepentimiento con Portu, después de la lesión le he puesto menos veces de las que merece. Con el resto no, todos han jugado minutos de calidad, que es lo que quiero", reconoció.

Stuani y Portu salvaron al Girona en Butarque / @gironaFC

Antes de finalizar, Míchel, quien seguramente volverá a contar con Portu en el once titular, recalcó que "la salvación era el objetivo del club para seguir creciendo" y lanzó un mensaje autocrítico para mejorar el curso que viene.

"Tenemos que ver las cosas que hicimos mal, yo el primero. Ya estoy mirando cómo hacer que mi plantilla esté más conectada con lo que quiero", expresó.