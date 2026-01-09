Míchel aplaza el debate en la portería: "Todos pensamos que debe salir"

Muchos frentes abiertos tiene la dirección deportiva que encabeza Quique Cárcel. Se prevé un mercado invernal intenso en el que, a diferencia del anterior, se producirán movimientos tanto de entrada como de salida. Claudio Echeverri, Marc-André ter Stegen, Kristjan Asllani, Dominik Livakovic, Jhon Solís y Yaser Asprilla son algunos de los nombres propios que rodean a la entidad catalana.

No obstante, la actualidad manda y el Girona recibe mañana la visita de Osasuna con el objetivo de cerrar la primera vuelta del campeonato con un triunfo que se antoja vital para tomar distancia respecto a los puestos de descenso. El conjunto rojillo ocupa la duodécima plaza pero tiene apenas un punto más en su casillero (19) que los de Míchel, que vienen de estrenar el 2026 por todo lo alto: con una victoria de carácter en Son Moix.

"Aprobado raspado"

"Es un partido muy importante para acabar la primera vuelta con 21 puntos. Sería un aprobado... raspado. Osasuna es un muy buen equipo, puede jugar con una línea de cinco o de cuatro, depende mucho de la posición de Moncayola. Tiene jugadores diferenciales como Budimir y Aimar y es un equipo muy compacto", analizó el técnico al ser preguntado por su rival. "Necesitamos a nuestra gente más que nunca", remarcó. (es el peor rival fuera), no he visto diferencias, en el sadar tienen una energia especial y eso fuera no pasa. su manera de jugar no cambia.

Recupera a Stuani, que ya se ejercitó con normalidad, y a Livakovic, que se reincorporó al grupo mientras su salida no termina de concretarse. Claudio Echeverri lleva un par de semanas entrenando con sus nuevos compañeros, pero "no puede estar porque aún no tiene ficha y no está cerrada la salida de Solís", según confirmó Míchel.

Tsygankov celebra el 0-1 en Son Moix / EFE

Solís bloquea a Echeverri

Pese a la incertidumbre del mercado, el equipo encara el encuentro de la mejor manera posible: "Estamos centrados en el partido. Intento hablar con todos y dar tranquilidad. Me centro en saber quién está para jugar y quién no", aclaró. Como no iba a ser de otra manera, espera que la situación de Solís se resuelva lo antes posible, aunque "hay contratos de por medio y situaciones personales y profesionales que tenemos que respetar".

El vestuario está motivado tras la importantísima victoria en Son Moix. La vuelta de Stuani, asimismo, da un chute extra de adrenalina al equipo: "Necesitábamos cambiar cosas. Dimos un paso al frente. Stu es muy importante por todo: su mentalidad y sentimiento de pertinencia. Es clave, como Portu, que está por aquí en el día a día.

Echeverri tuvo un rol secundario en el Leverkusen / X

Esquiva a Ter Stegen

Evitó, eso sí, pronunciarse sobre un Ter Stegen que continúa siendo la opción predilecta de la directiva 'gironina' para reforzar la portería: "No puedo hablar de jugadores que no están aquí". Sí que habló de Livakovic, que estará en la convocatoria para enfrentar a Osasuna pero "todos continuamos pensando que tiene que salir".

Livakovic, en su presentación con el Girona / Girona FC

Todavía sin noticias del alcance de la lesión de Ounahi, que sufre una lesión en el sóleo - distinta a la que ya tuvo -, cerró la puerta a incorporar a un futbolista de sus características, pues "cuando se incorpore Echeverri la tenemos cerrada". "Es diferencial en zona tres, tiene una energíaa especial. Le necesitamos mucho, aclara todas las situaciones: con pases, finalizacion y una mentalidad top", valoró un Míchel encantado con su fútbol.

Cerró su intervención con un llamamiento claro: un '6'. "Evidentemente la salida de Solís implica tener más soluciones en el centro del campo. Estamos cortos".