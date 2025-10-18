Míchel aplaude a Flick: "Se lo he dicho, tienen una mentalidad 'top'"

Jarro de agua fría, ese heroico tanto de Ronald Araujo en el 93' para anestesiar a un Girona que tenía en su mano un trabajadísimo empate pero terminó marchándose de vacío de Montjuïc. "Un golpe muy duro", aseveró un Míchel, eso sí, "feliz por cómo hemos competido y por las sensaciones".

"Ha habido situaciones de poder hacer gol por ambas partes, aunque el Barça es el que tenía más dominio", aseguró el técnico vallecano a 'DAZN' tras la derrota. Se marchó dolido, ya que "en los últimos minutos no tenían opciones de hacernos daño, salvo en centros laterales". "Hemos permitido dos o tres centros muy peligrosos que pueden ser una moneda al aire, hemos sacado dos, y la tercera nos la han enchufado. Hemos defendido mal al final", lamentó.

'Su' Girona fue, seguramente, el equipo que más ocasiones le generó a un Barça que sufrió con balones a la espalda de su adelantada línea defensiva. Y Míchel no dudó en elogiar la valiente idea del técnico germano: "Se lo he dicho a Flick. Tienen una mentalidad 'top'. Nosotros hemos sido capaces de mirar hacia delante".

LaLiga EA Sports | Barcelona - Girona. / Alberto Estevez / EFE

"Hemos permitido muchas situaciones de centro lateral y eso no me ha gustado", insistió. Ya sin Pedri o Casadó sobre el césped, su equipo continuó defendiendo los espacios interiores cuando los azulgranas buscaban batir a Gazzaniga por medio de centros laterales.

"Dije que necesitábamos suerte y hoy no la hemos tenido", añadió. "Tú puedes fallar, pero tienes que darlo todo. El Barça presiona muy bien, pero si sales de las dos presiones puedes mirar adelante y lo hemos hecho durante todo el partido. Estoy contento porque el equipo lo ha dado todo y tiene personalidad para jugar contra un equipo como el Barça", sentenció.

Aprovechó para destacar a las dos figuras que sostuvieron la sala de máquinas 'gironina': "Arnau y Witsel han hecho un partido excepcional, pero ha sucedido lo que ha sucedido".

Consciente de que irá recuperando paulatinamente a los futbolistas lesionados, como es el caso de los Ounahi, David López, Lemar y compañía, incidió en la idea de "seguir con una mentalidad colectiva de buscar la mejor manera de ser un equipo". Y dejó claro que está muy a gusto en Girona: “Estoy en el proyecto que quiero estar, tengo la confianza del club, no hago caso al ruido que pueda haber y lo más importante es que el jugador entiende que hay fortaleza y no mira hacia el otro lado. Es mi quinta temporada, y espero que sean muchas más”,