Míchel: "Si alguien cree que es mejor que el resto, que lo diga. Se quedará fuera del equipo"

Se nota la tensión en Girona en vistas al crucial partido de este próximo lunes ante el Mallorca en Montilivi. Así lo ha hecho notar el propio Míchel Sánchez, que ha querido enviar un mensaje de unión al equipo, aunque con aviso para todos.

"Si algún jugador cree que no está preparado que lo diga. Si alguien cree que es mejor que el resto del equipo que lo diga. Y estará fuera. No quiero egos a nivel individual. Esto no ayuda al presente" avisó Míchel, aunque afirmó que es el momento de echar la vista atrás y poner en valor el grupo colectivo.

"Es el momento de mirar lo que hemos hecho durante prácticamente 4 años. Debemos mirarnos unos a otros y sacar la mejor versión, pero no a nivel individual, a nivel colectivo. Tenemos que mirar al presente. Cada jugada es muy importante".

SIN MIRAR A LOS DEMÁS

El técnico madrileño es conocedor de la necesidad imperial de sacar los tres puntos ante un Mallorca que quiere seguir soñando con Europa para poder seguir sin mirar el resto de equipos implicados en el descenso, algo que Míchel asegura que por el momento no quieren hacer.

"No pienso en lo que harán el Leganés, Las Palmas y Alavés, eso no me aportará nada. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Creo que con 42 seremos de Primera División y eso es lo que estoy pensando y el objetivo que tenemos. He dicho a los jugadores que debemos tener mucha energía al principio del partido. No debemos mirar a lo que hagan los rivales el fin de semana. No sé si estaremos en descenso al inicio o no, pero tengo claro que debemos hacer para ganar en el Mallorca".

Para acabar, Míchel ha remarcado la importancia una vez más del colectivo y de no centrarse en las individualidades, sobre todo en Stuani y Portu, que fueron los grandes actores en Leganés. "Stuani y Portu están bien y tienen alma, pero tenemos más. Ahora es momento de jugar bajo presión. No podemos mirar sólo a ellos. Los cambios cuando entran deben aportar. 4 de los titulares me piden el cambio y yo necesito es que los que entren estén preparados".