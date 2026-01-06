El mercado de invierno continúa encallado para el Girona

La segunda victoria consecutiva lejos de Montilivi que provocó la salida del Girona de los lugares de descenso aporta cierta calma deportiva y un poco de alegría. Pero los despachos rojiblancos tienen trabajo acumulado, estos días, con varias situaciones encalladas que tendrían que empezar a resolver, por el bien común. Claudio Echeverri hace días que se entrena en Vilablareix, pero necesita que uno de los dos extracomunitarios que podrían abandonar la entidad, salgan. Se trata de los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla, que en Son Moix no dispusieron de minutos. Por otro lado, también hay el caso abierto de Dominik Livakovic, el cual tiene permiso de la entidad para resolver su futuro y ya no se incorporó en el retorno al trabajo. En total, son un mínimo de tres movimientos que tendrían que irse haciendo oficiales durante la semana.

El préstamo de Echeverri significará la primera alta en un mercado de invierno donde se esperan varios refuerzos. Míchel tiene el ojo puesto en todas las líneas, y, a pesar de no hablar de nombres propios más allá del centrocampista ofensivo del Manchester City y del portero del Barça, Ter Stegen, ante la avalancha mediática que comporta la negociación por el alemán, el técnico ha reiterado una y otra vez que el equipo tiene que ser más contundente en las áreas. Esto señala también a la defensa, a la cual le falta un central después del adiós de Krejci en verano, y un lateral izquierdo, porque Àlex Moreno no tiene recambio. En punta, más allá del argentino, podría llegar alguien, pero con la posibilidad de añadir piezas también en el medio del campo, la calculadora sacará humo para descubrir qué puede encajar y que no dentro del límite salarial de la plantilla. Se entrevé un mercado largo, cosa que ya es habitual.

A las carencias que ya de por si tenía el vestuario del Girona, se añade la lesión de Azzedine Ounahi con Marruecos, en que se rompió muscularmente. El técnico Walid Regragui confirmó que el marroquí no jugará más en la Copa de África, donde era uno de los pilares indiscutibles de la selección anfitriona, que ya está en los cuartos de final después de superar en Tanzania y es clara candidata en el título. Regragui puso una fecha aproximada de unas seis semanas de recuperación, con lo cual Ounahi se perderá los partidos contra Osasuna, Espanyol, Getafe, Oviedo, Sevilla y Barça. Esto, si toda va bien. El fin de semana del 22 de febrero el Girona visita al Alavés y el del 1 de marzo recibe el Celta. Lo más lógico es que vuelva en una de estas jornadas, que son la 25 y la 26, respectivamente. Es mucho tiempo sin Ounahi, casi dos meses.

La dirección deportiva tendrá que valorar muy bien cuál es la mejor decisión a tomar, al respecto, porque a pesar de la recuperación colectiva demostrada después de un pésimo inicio de Liga, los gerundenses tienen un calendario clave estos dos primeros meses del año, y cualquier resbalón más allá de enero será irreparable, en cuanto a posibles movimientos futuros. Como con Krejci, la marcha de Yangel Herrera tampoco se cubrió, en verano, con lo cual el medio del campo queda en una situación límite, porque hombres interiores como Van de Beek y Portu sufren lesiones de larga duración. Por suerte, Arnau ha rendido bien cuando se lo ha necesitado, porque el del Maresme también puede ser un comodín en la urgencia, un rompecabezas que sitúa con más presencia detrás nombres como el de Hugo Rincón y Alejandro Francés. Pero para lograr la permanencia el Girona no necesita parches, necesita certezas y continuidad.

Los colombianos?

Si el tema de entradas está como está, el de salidas está bastante más limpio. Más allá de solucionar el ajetreo con Livakovic, que negocia su salario para cerrar el acuerdo con el Dinamo de Zagreb, y firmar a un portero, un extracomunitario tiene que salir para hacer sitio a Echeverri y, sabiendo que Vitor Reis es intocable, quien tiene más números, es Jhon Solís. Alrededor del centrocampista corren muchos rumores. El periodista César Mosquera anunció que el futbolista marchará al Bahía, de Brasil, que, como el Girona, forma parte del City Football Group, en una operación de cesión con una opción de compra obligatoria de 4,5 millones de euros. Los gerundenses pagaron 6 al Atlético Nacional el 2023. Otros lo sitúan en Italia, en el Torino o el Sassuolo. Y Míchel ha demostrado contar más con Lass.

Esperando está Yáser Asprilla, el futuro del cual es una incógnita. Las bajas por lesión también magnifican el ajetreo, porque quien sabe si la dirección deportiva y el entrenador consensuarán que, ante la lesión de Ounahi, es preferible dar salida antes a Asprilla que a Solís. Tampoco sobran los efectivos en la delantera, porque Abel Ruiz se pasa más tiempo a la enfermería que en el terreno de juego, y Stuani, a punto de tener el alta médica, tiene 39 años y no podrá estar siempre bien. Dependiendo de las opciones de mercado que puedan acabar aterrizando en Montilivi, se priorizará una cosa u otra. Lo que está claro, es que el Girona se tiene que mover de forma inmediata.