El mercado más doloroso del Girona: jugadores con el cartel de 'se vende'

La palabra 'mercado' no debe de generar muy buenas sensaciones ni al Girona ni a Quique Cárcel, especialmente desde el verano previo a la Champions League. El cuadro catalán lo ha pasado mal para operar en las últimas ventanas de transferencias y ha visto cómo su plantilla se ha ido debilitando poco a poco, sin contar con mucho margen de maniobra para rehacerse ante las duras bajas. Pero ahora viene, quizá, uno de los mercados más trascendentales para el futuro a corto y medio plazo del club.

El descenso del Girona a Segunda División obliga a rehacer una plantilla con futbolistas con un estatus y unas condiciones demasiado elevadas para la categoría de plata del fútbol español. Por ello, muchos clubes ya tienen al equipo gironí entre ceja y ceja. Son conscientes de que tiene que reestructurar su plantilla e intentarán aprovechar el golpe para fortalecerse. A su vez, la entidad catalana tendrá que hacer caja con estas piezas para cubrir el impacto económico que supone el descenso y, al mismo tiempo, garantizar un proyecto deportivo capaz de regresar a Primera a las primeras de cambio.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, muchos equipos quieren cerrar cuanto antes sus incorporaciones, aunque el Girona cuenta con jugadores que participarán en la cita mundialista, como Azzedine Ounahi, y la Copa del Mundo podría revalorizarlos. ¿Qué jugadores tienen buen cartel para abandonar el club?

Viktor Tsygankov Internacional con Ucrania, el extremo zurdo no estará en el Mundial 2026 porque su país no logró clasificarse. Es uno de los jugadores más talentosos del equipo: fino entre líneas, con buena lectura del juego, golpeo y capacidad para desequilibrar en los últimos metros. Su perfil tiene mercado, también fuera de España. La temporada pasada, varios clubes de la Premier League lo tenían controlado y ahora aparece también vinculado al Ajax. Tsygankov tiene contrato hasta el verano de 2027 y el Dinamo de Kiev conserva el 50% de una futura venta, por lo que el Girona percibiría menos de lo deseado por un jugador que ha marcado 7 goles y ha repartido 5 asistencias esta temporada en 34 encuentros. Según 'Transfermarkt', su valor de mercado es de 15 millones de euros, mientras que el Girona lo compró en enero de 2023 por solo 5 millones.

Azzedine Ounahi Ounahi sí que estará en el Mundial. Lo hará con Marruecos y, si le sale como el de 2022, el Girona puede ir frotándose las manos. En su caso, llegó a Montilivi lejos de aquella versión que cautivó a Luis Enrique, cuando era seleccionador de España, procedente del Olympique de Marsella por unos 6 millones de euros, y firmó hasta 2030. Esa larga duración contractual le da más margen al Girona para pedir dinero a los clubes que vengan a por él. Futbolísticamente, es quizá el jugador con mayor techo creativo de la plantilla. Dinámico, vertical, atrevido, con pegada... Aunque es cierto que lo ha mostrado con cierta irregularidad, especialmente tras la lesión sufrida en la Copa África. A sus 26 años, su talento llama la atención en España e Inglaterra. En su momento, antes del descenso gironí, se hablaba de que el Manchester City lo tenía en su agenda de posibles sustitutos de Bernardo Silva. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 10 millones de euros, aunque se llegó a hablar del doble.

Vladyslav Vanat También internacional con Ucrania y procedente del Dinamo de Kiev, Vanat tiene cartel en varias ligas. Una de ellas, la española. El ariete de 24 años ha sido una de las pocas certezas del Girona de cara a puerta este curso, que ha terminado con 13 goles y 4 asistencias en 36 partidos, números que habrían despertado el interés de equipos como el Villarreal. Según la SER, hay otros clubes de LaLiga que van tras él. El Girona lo compró el verano pasado por 15 millones de euros, su valor actual según Transfermarkt, pero con contrato hasta 2030 quizá pueda sacar algo más por él. Es un delantero de área, con capacidad para aguantar el balón y con buen remate. Aunque no se puede comparar porque está varios escalones por debajo, el Girona vendió a Dovbyk a la Roma en 2024 por más de 40 millones. Eso sí, venía de ser el Pichichi de la competición.

Arnau Martínez Arnau Martínez merece un trato especial. Él no es únicamente un futbolista para el Girona; es un símbolo. Formado en el club y muy identificado con el proyecto, su trayectoria está marcada por la fidelidad. Siempre ha transmitido la idea de no querer marcharse del club, y menos aún dejando al Girona sin retorno. Renovó hasta 2027 cuando tenía proyectos potentes detrás, y su nivel lo empuja directamente al mercado. Si alguien se ha ganado seguir en la élite de este Girona, es él. Polivalente, disciplinado, competitivo y con un sentido táctico excelso, Arnau ha sido esta temporada la navaja suiza que todo entrenador desea en Primera. Puede jugar como lateral (en cualquier banda), de central, de pivote e incluso de interior. Su edad, 23 años, y su experiencia en Primera y en competiciones europeas lo convierten en una oportunidad evidente para clubes de primer nivel. 'Transfermarkt' lo valora en torno a los 10 millones de euros, lo que ya es un chollo. Si toma la decisión de salir del Girona, no será porque no ame al club. Se ha ganado plenos poderes para decidir. Según ha podido saber SPORT, Italia podría ser un destino de su agrado.

Álex Moreno Álex Moreno llegó a Montilivi este verano a coste cero. Procedente del Aston Villa, firmó hasta 2027, lo que significa que cualquier traspaso generaría una plusvalía interesante para el Girona. Tiene 32 años, experiencia en LaLiga y en la Premier League, y su perfil físico sigue siendo útil para equipos que buscan profundidad por la banda izquierda. Su valor de mercado no es el más alto, unos 3,5 millones de euros, pero si no tiene interés en jugar en LaLiga Hypermotion, el Girona puede aprovechar que conserva mercado en varias ligas para hacer caja.

En la plantilla hay varios futbolistas más que han demostrado tener aptitudes para jugar en varios equipos de Primera. Pero, en estas situaciones, es clave ser consciente de que no todos los mejores jugadores se marcharán, pero también que algunos deben hacerlo para poder reformular la plantilla, adaptarla a la categoría y regresar a la élite cuanto antes.

Por último, habrá que ver quién dirige al equipo. El futuro de Míchel, que es el primero que sufre con la situación del club, está completamente en el aire. El técnico vallecano reconoció que debe hablar con el club y el Ajax mantiene un fuerte interés en su figura.