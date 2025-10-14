El mercado más complicado del Girona y Quique Cárcel: "Emocionalmente me ha costado, no lo puedo esconder"

Muchas preocupaciones en el Girona tras un inicio de liga marcado por los malos resultados, que dejan al equipo en descenso con seis puntos en ocho jornadas, y por un mercado en el que Míchel Sánchez ha perdido piezas clave de la plantilla, como Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera o Ladislav Krejci, y que mantuvo al conjunto en tensión hasta el final. En un acto de transparencia, Quique Cárcel, director deportivo del club, acompañado de Nacho Mas-Bagà, CEO del Girona, ofrecieron una rueda de prensa para hacer balance del “complicado” mercado de fichajes que se vivió en Montilivi.

La comparecencia comenzó con una buena noticia. Quique Cárcel había tenido que cancelarla hace un tiempo por problemas de salud causado por "el estrés del mercado", pero ya se encuentra mucho mejor. “Tuve un final de mercado complicado, no lo puedo esconder, y sufrí una sensación de estrés que me afectó a nivel personal. Ahora me encuentro mejor y capacitado para ofrecer esta rueda de prensa, pero tengo que pedir perdón a quien estaba en la anterior, que no pude hacer”, explicó.

Después de que Mas-Bagà detallara los números del Girona -que cuenta con el décimo presupuesto de Primera División, además de “un pequeño margen para gastar; la mayoría de clubes lo gastan todo”-, y asegurara que desde la entidad “intentamos reinvertir todo lo posible para evitar el riesgo de descenso”, Quique Cárcel fue completamente sincero sobre la situación del equipo, la gestión del mercado de fichajes y su sentimiento personal ante la realidad del club.

Una etapa muy complicada

“No estoy contento. Estamos en descenso. Han sido jornadas difíciles para todos. El hecho de que el mercado estuviera abierto generó incertidumbre en la plantilla: había jugadores importantes que tenían buenas ofertas para salir... Fue un periodo exigente”, comenzó valorando el director deportivo, que señaló que el objetivo del equipo es “salir de abajo, aunque no será fácil”.

Míchel, durante el Girona-Valencia

Con el mercado cerrado, Cárcel explicó que “Míchel ha podido trabajar estas semanas” y consideró que “el equipo ha mejorado”. Sin embargo, reconoció que fue una etapa complicada para todos. “Llevo doce años aquí y hay un estrés emocional, porque han pasado muchas cosas. Estamos viviendo años de gran éxito y hay mucha exigencia. Eso lo noto desde siempre. Es un sueño para todos estar en Primera, y hay que disfrutarlo, pero la gente no siempre lo entiende y quiere más. Tener el décimo presupuesto de la Liga es un logro, fruto del trabajo de muchos años y de mucha gente. Soy un privilegiado por poder conducir este proyecto”, apuntó.

El año pasado no había equipo para estar en el momento en que estábamos; peligró la permanencia en Primera División y terminamos con muchas dificultades Quique Cárcel — Director deportivo del Girona

Cárcel también reconoció que el cierre del curso anterior condicionó negativamente este mercado, una situación realmente inesperada para todos. “El año pasado no había equipo para estar en el momento en que estábamos; peligró la permanencia en Primera División y terminamos con muchas dificultades. Fue duro. Este año también ha sido complicado, porque veníamos de un año difícil, de acabar en una posición que no esperábamos, y eso lo ha complicado todo”, declaró.

Confianza en Míchel

“Hay que tener paciencia y dejar trabajar. Estoy cien por cien con él (Míchel) y el club también. Esto es fútbol y puede pasar de todo, pero tiene nuestro máximo reconocimiento. Ahora mismo debemos centrarnos en salir de esta situación, porque será complicado. Vamos tarde en la confección de la plantilla, en resultados; el número de goles encajados ha sido excesivo y debemos generar más ocasiones... hay que trabajar”. Eso sí, la confianza en Míchel es total. “Cuando todo vaya mejor y se tranquilicen las cosas, me gustaría que Míchel continuase: es un entrenador de proyecto y un gran técnico”.

Tenemos una afición de 10, pero también es exigente. Cuando no llegan los resultados pasa esto Quique Cárcel — Director deportivo del Girona

Los malos resultados se reflejan en un 13 % menos de público esta temporada, en comparación con los datos registrados el curso pasado a estas alturas. “Tenemos una afición de 10, pero también es exigente. Cuando no llegan los resultados, la asistencia disminuye. Tenemos que intentar jugar mejor y ganar los partidos, porque se animarán más. La afición fue clave en la victoria contra el Valencia”, afirmó.

Bryan Gil lucha con Achraf durante el PSG-Girona

Finalmente, Cárcel habló de la dificultad de gestionar todo lo que se ha vivido en el club durante las últimas temporadas. “Somos unos pardillos, todos, porque no somos conscientes de lo que hemos vivido. Hemos jugado Champions League... No es fácil gestionar esto. El sobreesfuerzo mental que ha tenido la plantilla, el entrenador y el club ha sido enorme. Vivimos una situación excepcional y hemos perdido un poco la perspectiva. Cuando empezamos a perder partidos la pasada temporada, perdimos la motivación y sufrimos ante la posibilidad de descender a Segunda. El problema somos los humanos, que tenemos la capacidad de olvidarnos de dónde venimos. Yo siempre estoy en el cero, porque vengo de abajo. Siempre lo veo desde ese punto de vista”, finalizó.