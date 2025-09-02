El mensaje de Míchel tras el duro inicio del Girona: "El camino será difícil"

Míchel es un 'gironí' más. Su incondicional implicación con el equipo, la ciudad y el idioma lo evidencian. Que hiciese las ruedas de prensa en catalán no solo cautivó al aficionado del Girona, sino a cualquier enamorado de este deporte. Por ello parece impensable dejar de creer en su idea cuando el barco hace aguas. Porque es historia del club y es el primero que quiere (y necesita) que la situación salga adelante.

El primer parón de selecciones le viene como anillo al dedo al técnico vallecano. Desconexión, compromiso y trabajo. Mucho trabajo. Por suerte para él, son solo seis los internacionales que van citados con sus respectivas selecciones: Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat (Ucrania), Azzeddine Ounahi (Marruecos), Dominik Livaković (Croacia), Vladyslav Krapyvtsov (Ucrania Sub21) y Joel Roca (España Sub21).

Y aprovechó para enviar un mensaje cargado de fuerza y optimismo que refuerza, una vez más, sus ganas de revertir esta dinámica negativa y salir del pozo: "El inicio de liga no ha sido el esperado y este parón nos sirve para trabajar, mejorar como equipo y mirar hacia delante con el objetivo claro de competir con una mentalidad colectiva. El camino será difícil, pero todos juntos lo conseguiremos", escribió el técnico en sus redes sociales.

Una publicación que fue muy bien recibida entre el aficionado 'gironí', que agradece al míster su implicación con el proyecto y le manda fuerza y ánimos para sacar la situación adelante. El Girona es ahora mismo el colista de LaLiga tras tres jornadas disputadas y visitará Balaídos el próximo domingo 14 de septiembre (14:00h).