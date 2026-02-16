Al mejor Eric lo inventó Míchel: "Me ayudó muchísimo en mi carrera. Me hizo ver que soy un jugador polivalente"

Eric García es un imprescindible en el Barça de Hansi Flick. No es una opinión, es un hecho. El de Martorell es el futbolista más usado de la plantilla, con 2.865 minutos de juego, por delante de piezas como Jules Koundé (2.725 minutos), Pau Cubarsí (2.611 minutos) o Lamine Yamal (2.581 minutos).

Eric Garcia, jugador del Barcelona / FCB

El canterano culé ha participado en los 37 partidos en los que ha sido convocado, siendo titular en 33 de ellos (más del 89%). De central, pivote o lateral, el catalán cumple con creces. Asegura contundencia, inteligencia táctica y, lo más importante para ser trascendental en el equipo de Flick: intención de progresar en cada pase. Y no hay que olvidarse de la actitud. En noches como la vivida la pasada semana en el Metropolitano, no todo el mundo es capaz de mostrar carácter.

Cambio de rol evidente

Sin embargo, si bien son pocos los que dudan a día de hoy de que Eric debe ser titular en este Barça, la temporada pasada era aceptado socialmente como un buen suplente. Disputó 45 partidos, alcanzando los 2.123 minutos de juego, 742 menos que esta campaña, y en menos duelos, siendo titular en 19 de ellos (poco más del 42%). Pero la versión del Eric de esta temporada hay que agradecerla a varios kilómetros de Barcelona.

La autoría de este valiente y valioso Eric hay que otorgársela a Míchel Sánchez, quien fue capaz de llenar las reservas de confianza de un jugador que debía dar un paso adelante y empezar a creer de verdad en sus posibilidades para ser importante en un equipo como el Barça.

Míchel y Eric, hablando en la banda durante un partido del Girona / EFE

El contexto que el técnico madrileño le creó durante su cesión en Montilivi fue inmejorable: bien arropado y dándole cada vez más importancia en la salida de balón y en la construcción de juego. ¿El resultado? Un central confiado, polivalente, capaz de defender hacia adelante (o lo que es lo mismo, con espacio a su espalda), contundente y que se presenta como un arma muy afilada en cuanto a pases verticales se refiere.

Para mí es una bendición que Eric haya venido, es un central top. De los mejores del mundo defendiendo hacia adelante Míchel Sánchez — Entrenador del Girona

“Buscaba un equipo en el que pudiera sentirme importante y en el que pudiera mostrar mis cualidades”, reconoció Eric durante su cesión en Girona. Su comodidad en Montilivi era recíproca: Míchel estaba encantado con él y por eso quiso recuperarlo cuando tuvo oportunidad. El madrileño siempre lo ha elogiado públicamente: “Para mí es una bendición que haya venido, es un central top. De los mejores del mundo defendiendo hacia adelante. Cuando le llamé para que viniera le dije que no solo venía por la salida de balón; es un jugador que anticipa, rápido, intuitivo…”, señaló.

Polivalencia y confianza

Hay que recordar que algunos ponían en duda sus palabras, pero el tiempo les ha dado la razón, tanto a Míchel como a Eric. El defensa catalán se curtió en Girona: ganó experiencia, mentalidad y muchos conceptos tácticos que, o no tenía del todo integrados, o no podía exhibir por falta de confianza. Y además, aprendió a ocupar otras demarcaciones, como el lateral e incluso la medular. “Me ayudó muchísimo en mi carrera. Me hizo ver que soy polivalente”, ha destacado en múltiples ocasiones.

Eric Garcia, durante el partido de Copa del Rey ante el Albacete / Dani Barbeito

Hoy, Flick disfruta (y exprime) a esa navaja suiza que Míchel forjó con cariño y el convencimiento de que Eric era algo más que un defensa talentoso. El lunes, por desgracia para el madrileño, tendrá que sufrirlo en sus propias carnes. Aunque, como ha reconocido en alguna ocasión, “me alegro muchísimo por él de que le vaya tan bien; se lo merece porque es un chaval fantástico”. No hay nada más sano en el fútbol que la manera en la que lo viven estos dos fenómenos.