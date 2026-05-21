Máxima tensión en LaLiga: el Girona-Elche, declarado de alta riesgo

El Girona se juega la vida. El Elche también. Ambos se juegan la permanencia en la última jornada de Liga, en Montilivi. Una 'final' que se disputará este sábado a partir de las 21.00 horas y que la Comisión Antiviolencia ha catalogado como de alto riesgo por la tensión que se espera.

Míchel ya lo avisó hace un par de jornadas. El duelo ante la Real Sociedad en Montilivi era "el más importante de la historia del Girona". No obstante, su equipo solo pudo empatar ante el cuadro 'txuri-urdin' y se complicó un poco más la vida. La derrota en el Metropolitano dejó al equipo en la cuerda floja de cara a esta última jornada contra el Elche.

No hay mucho que contar sobre las opciones del equipo catalán de conseguir la permanencia: solo le vale ganar al Elche. Si pierde o empata, estará descendido. Por su parte, los ilicitanos lo tienen un poco más fácil, aunque el duelo también es completamente crucial. Si puntúan, estarán matemáticamente salvados. Si no, tendrán que esperar un milagro.

En el caso de perder en Montilivi, el Elche necesitará que el Levante pierda, que el Osasuna puntúe en Getafe y que el Mallorca no gane, o que Levante y Osasuna pierdan y el Mallorca gane al Oviedo.

El hecho de que este partido entre Girona y Elche esté catalogado como de alto riesgo afecta al desarrollo del mismo. Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, no se permitirá el acceso a la zona local a personas que porten vestimenta, símbolos o cualquier otro elemento identificativo o de animación del equipo visitante. Además, se reforzará el dispositivo de seguridad con más personal.

El Girona, por su parte, ha reforzado la vigilancia de casos de reventa fraudulenta de entradas y ha recordado a los aficionados que únicamente los canales oficiales del club garantizan la validez y seguridad de las localidades. El Club anulará las entradas irregulares y bloqueará los carnés de los implicados, que se enfrentarán a sanciones de hasta dos años de suspensión.