Máxima ambición del Girona en San Mamés

“Sería muy importante para el equipo superar esta prueba. Hay muchos momentos fuera de casa en los que no hemos estado nada bien. Queremos mantener nuestro ataque en campo rival. Lo tenemos que hacer si queremos ganar", decía Míchel en rueda de prensa. Respeto al rival, todo y más. Miedo, ninguno. El Girona afronta el duelo en San Mamés como debe, como un partido para demostrar que ante todo un 'gigante' del fútbol español también sabe competir, algo que le ha costado temporada. Los duelos ante Real Madrid, Barça y Atlético son buena prueba de ello.

Después de la victoria frente a la UD Las Palmas, con suspense y sufrimiento hasta el final, el Girona necesita coger cierto vuelo si quiere llegar al gran objetivo marcado esta temporada: esos 60 puntos que darían, casi seguro, plaza para jugar Europa la próxima temporada. "Si somos capaces de llegar a los 60 puntos estaremos seguro luchando para estar entre los seis primeros. Es una cifra muy bonita y quiero luchar por ello", decía Míchel en rueda de prensa.

No será una empresa precisamente sencilla. El Athletic, pese a no tener a Nico Williams, su jugador más determinante, en su mejor nivel, está demostrando ser un equipo tremendamente competitivo. Marcha cuarto en Liga y totalmente vivo en la Europa League. Por cierto, hablando de Nico, el pequeño de los Williams no estará para el duelo ante el cuadro 'gironí' por molestias. Algo de fortuna para los de Míchel, que sí recuperan efectivos. Blind y Oriol Romeu vuelven a la convocatoria tras ausentarse ante la UD Las Palmas. Veremos por qué once apuesta Míchel, aunque no debería cambiar demasiado respecto al último triunfo liguero.

No estará aún a punto Arthur, el gran fichaje del Girona en este mercado invernal. El brasileño sigue con su puesta a punto y el propio técnico vallecano aseguró que ya estaría listo para el duelo del viernes frente al Getafe: "Le veo de pivote único, de doble pivote, de interior. Le veo teniendo la pelota, no para tener profundidad. Para tenerla es un jugador increíble. Necesitamos que la tenga pegada al pie y que demos un paso adelante".

Un paso adelante fuera de casa

Los que tampoco estarán en San Mamés son Danjuma y Miovski por molestias. Son las tres grandes ausencias de un Girona que necesita dar un paso al frente a domicilio. Sevilla, Getafe y Alavés, con victorias por la mínima estas dos últimas, son los únicos desplazamientos en los que el cuadro 'gironí' ha logrado sumar de tres en tres, un balance muy pobre para un equipo que sigue aspirando a colarse en puestos europeos.

San Mamés parece un buen escenario para romper la dinámica. Frenar los contraataques de Berenguer, Iñaki Williams y compañía, superar la feroz presión tras pérdida del Athletic y ser imponentes en la estrategia apuntan a ser las claves para que el Girona pueda sumar en territorio vasco. Y ser dominadores, claro.

Si los de Míchel logran instalarse en campo rival, tendrán mucho ganado ante un rival que llega sin Nico Williams, pero en un gran momento. Para el duelo, Valverde ha llamado a filas a Maroan, el nuevo fichaje 'athleticzale', y hace debutar en la convocatoria a Endika Buján.

Posibles alineaciones:

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Vesga; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Tysgankov, Iván Martín, Yangel, Bryan Gil; Asprilla; Abel Ruiz.