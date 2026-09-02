Mate Morey: "Venir al Girona no es ningún paso atrás"

El Girona cerró ayer el mercado de verano con la salida de Dawda Camara al Alverca como único movimiento. No hubo ninguna entrada ni salida más, a la espera de que hoy algún club de una liga con el plazo todavía abierto intente llevarse a Ounahi, Asprilla o Vanat. Eso sí, el conjunto rojiblanco dejó cerrado el fichaje de Carles Pérez, desvinculado del Celta y cuyo anuncio oficial está previsto para esta tarde.

Mientras tanto, el club ha presentado este mediodía a Mateu Morey, lateral derecho del Mallorca. El defensa balear, de 26 años, ha explicado que llega seducido por el proyecto y por la confianza que le ha mostrado el club. Morey ha confirmado que llevará «Mate» en la camiseta y ha dejado claro que no considera que jugar en Segunda con el Girona sea ningún «paso atrás».

El nuevo jugador rojiblanco está convencido de que su etapa en Girona será positiva. «Tengo un gran recuerdo de venir de joven a ver a un amigo mío que vivía aquí y de jugar aquí con el Barça. Además, esperamos una niña que nacerá aquí y seguro que Girona será parte de mí para siempre», ha explicado.

Morey también ha revelado que ya sabe qué le pedirá Quique Álvarez, con quien coincidió en el Barça, y que conoce «qué quiere» de él. En el conjunto azulgrana también compartió vestuario con Carles Pérez, sobre quien ha destacado que «es un gran jugador y con confianza puede marcar diferencias».

Noticias relacionadas

El lateral ha añadido que tanto el Girona como el Mallorca «tienen sus armas» y se ha mostrado convencido de que en Montilivi se ha construido un «equipo muy competitivo y preparado para conseguir el objetivo».

Fuente: Diari de Girona