Martín Presa pone paz: "Míchel es un hijo del Rayo"

El intercambio dialéctico entre el entrenador del Girona, Míchel, y los dirigentes del Rayo Vallecano ha vivido este martes un nuevo capítulo con el que se podría poner fin a la incómoda situación entre las partes.

"Míchel aquí siempre tendrá las puertas abiertas. Es un hijo del Rayo y solo podemos desearle todos los éxitos en el futuro. Sus comentarios no fueron afortunados pero fueron frutos de la tensión. Es un embajador de Vallecas y le tenemos cariño", dijo Martín Presa, presidente del Rayo, en declaraciones que recoge 'Marca'.

"Los jugadores hicieron un trabajo formidable y le dieron la vuelta a un marcador adverso. Michel no encajó bien la derrota y fruto de la frustración fueron sus palabras e incluso con una falta de respeto hacia Iñigo Pérez", añadió.

"Yo dirijo el club. Son los entrenadores lo que marcan la táctica y la estrategia. Insisto, el Rayo no perdió tiempo ante el Girona, como mejor se defiende es con balón", explicó el dirigente dando así por zanjada la polémica surgida tras el duelo en el Estadio de Vallecas de la última jornada liguera.

Inicio del culebrón

Tras ese encuentro, que se saldó con victoria del Rayo, el entrenador del Girona señaló en rueda de prensa directamente a la directiva rayista, tenor a las pérdidas de tiempo del conjunto madrileño en el tramo final del partido.

"El árbitro ha añadido más minutos, pero no se ha jugado. Es una pena porque el Rayo siempre mira hacía adelante y al final no ha estado bien. Creo que ese final no representa ni a los jugadores ni el cuerpo técnico. Esa actitud no es del cuerpo técnico, viene de más arriba", dijo entonces Míchel, remarcando que hablaba del president cuando fue cuestionado sobre a qué se refería con "de más arriba".

Poco después, Martín Presa contestó a esas declaraciones. "Míchel puede decir misa. Yo si no he oído la rueda de prensa no sé qué puedo responder. He estado felicitando a los jugadores y me voy a casa. Los técnicos son los que llevan el equipo y los que deciden lo que se hace", dijo. "Lo ha dicho en español o en catalán", preguntó con tono de ironía.

Esta martes, en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Arsenal, Míchel no dudó en lanzar un nuevo dardo. "A mí personalmente me dijo que no sabía parar los partidos y por eso lo comenté. Como sé que Iñigo no lo hace con gusto, por eso dije que venía de arriba", apuntó al respecto y remató con un, "yo quiero que al Rayo le vaya bien y eso lo dije en catalán, en castellano y en vallecano, aunque puede que él no lo entienda porqué lleva muchos años allí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa Vallecas".

Con las declaraciones apaciguadoras de Martín Presa, pasados ya dos días del partido, el culebrón podría haber tocado a su fin.