Mallorca - Girona: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Primer partido del año. El Girona pone el contador a cero tras despedir un 2025 agridulce y visita Son Moix para disputar la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Año nuevo, vida nueva... o eso dicen. El Girona cerró el 2025 en descenso y, tras unas vacaciones navideñas para resetear y volver al trabajo con la motivación intacta, visita el siempre complicado estadio del RCD Mallorca para estrenar el 2026 con una alegría que no vendría nada mal para afrontar la segunda vuelta del curso con la moral disparada.

Un Mallorca revitalizado

Es cierto que el Mallorca se reencontró tras un inicio complicado, pero la parte baja de la tabla está tan ajustada que, pese a ocupar la decimotercera posición, tan solo tiene tres puntos más (18) que un Girona que marca el descenso con 15. Sin Azzedine Ounahi, que afronta este domingo los octavos de final de la Copa África con Marruecos, Míchel se encomienda a la mejor versión de los suyos para asaltar el feudo bermellón.

Las grandes amenazas del cuadro que dirige Jagoba Arrasate no son otras que el bueno de Jan Virgili, un cohete por banda izquierda, y el pirata, Vedat Muriqi.

Jan Virgili, estrella con el Mallorca / Mallorca

Los de Míchel bajaron el telón al 2025 con una dura derrota en casa ante un buen Atlético de Madrid. Anteriormente, eso sí, obtuvieron dos empates de mérito ante Real Betis y Real Madrid y culminaron una remontada épica en Anoeta con un doblete de Viktor Tsygankov. Del ucraniano, precisamente, se espera un paso al frente tras la sensible baja de Azzedine Ounahi, concentrado en la Copa África con una Marruecos que se juega el pase a cuartos este mismo domingo.

En Mallorca arrancará un enero que reúne todos los condicionantes para ser prometedor. Y es que, a partir de ahí, los de Míchel se verán las caras con tres equipos ante los que deberán sumar el máximo de puntos posible para salir, de una vez por todas, del pozo: Osasuna, Espanyol y Getafe. Dos de ellos, rivales directos en la clasificación; el otro, un derbi que no entiende de dinámicas.

El Girona vuelve a los entrenamientos tras el descanso navideño / GIRONA FC

HORARIO DEL MALLORCA - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Mallorca-Girona, correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el domingo 4 de enero a las 18:30 horas en España.

DÓNDE VER POR TV EL MALLORCA - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar + LaLiga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.