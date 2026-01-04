Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BetisReal Madrid - Betis dónde verMadrid - BarçaReal Madrid - Betis alineacionesEspanyol - BarcelonaBarça AtlèticJoan GarciaPedriBarcelona SupercopaDakarRaphinhaAsensiCuadro Copa ÁfricaNicolás MaduroRecompensa MaduroCopa África hoyMaldiniPedri Pepe MelGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA

Mallorca - Girona en directo: Última hora y resultado del partido de LaLiga en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la 18ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26

Los jugadores del Girona celebran el segundo gol del equipo ante la Real Sociedad

Los jugadores del Girona celebran el segundo gol del equipo ante la Real Sociedad / Javier Etxezarreta / EFE

Arnau Monserrat

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL