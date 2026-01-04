En directo
Mallorca - Girona en directo: Última hora y resultado del partido de LaLiga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 18ª jornada de LaLiga EA SPORTS 2025/26
Arnau Monserrat
El Girona sigue sin su futbolista estrella, Ounahi, que además parece que se ha lesionado seriamente en la disputa de la Copa África con Marruecos. El futbolista marroquí hizo saltar todas las alarmas cuando apareció en la previa del choque contra Tanzania con muletas y una bota de protección en la pierna izquierda.
Partido muy importante en la lucha por la zona baja de la tabla. Llega el Mallorca 14º con 18 puntos, el Girona es 18º con 15, a solo 3 de los bermellones. La zona media-baja está muy igualada.
El 11 del Mallorca para el partido en Son Moix:
El 11 de Míchel para el primer partido del año para el Girona:
