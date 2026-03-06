Malísimas noticias para Míchel: un mes de baja para Bryan Gil

El Girona afronta este sábado un partido marcado en rojo en el calendario. Una visita al Levante que puede definir el objetivo del club en lo que resta de temporada, pudiendo acercarse a posiciones europeas o cayendo posiciones en la tabla hasta merodear la zona de descenso.

Sabe Míchel de la importancia del encuentro en el Ciutat de València, pero el técnico rojiblanco no podrá contar con uno de sus titulares indiscutibles. Se trata de Bryan Gil, que causa baja de última hora por una lesión relativamente grave sufrida en el entrenamiento matutino de este viernes.

Lo anunció el mismo entrenador en rueda de prensa, donde desveló que Bryan Gil "se ha resbalado en el entrenamiento, se ha hecho daño en la rodilla y ahora le harán pruebas". Pues bien, esas pruebas se llevaron a cabo horas después de la rueda de prensa y revelaron una "rotura parcial del ligamento lateral interior de la rodilla derecha".

"Ha sido muy mala suerte"

Y todo tras una acción que Míchel definió como mala fortuna: "Está descartado porque tiene molestias, pero ha sido muy mala suerte".

El propio club, en un comunicado médico publicado en redes sociales, informó de que el tiempo de baja estimado del extremo será "de cuatro a seis semanas". Un contratiempo grave para un futbolista propenso a las lesiones durante toda su carrera pero que había logrado encontrar la continuidad deseada en el Girona desde su llegada en 2024.

Y no solo eso, sino que se había convertido, a sus 25 años, en una pieza clave en el engranaje de Míchel, siendo titular de forma consecutiva en la banda izquierda en los últimos nueve partidos disputados con el Girona en LaLiga EA Sports.