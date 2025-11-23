La magia de Isco frena al Girona en La Cartuja

El Betis, con un tifo espectacular, anunció la renovación de Isco Alarcón, que regresaba a una convocatoria ante el Girona tras su fractura de peroné, hasta 2028. El malagueño tenía ganas de vestirse de corto. Lo demostró con un gran centro a la cabeza de Valentín Gómez para frustrarle el triunfo a un Girona que firmó un gran primer tiempo en La Cartuja, pero que acabó cediendo el empate en un segundo acto demasiado sufrido y que se cerró con una roja directa a Antony por golpear con la bota en la cara de Joel Roca.

La visita a Sevilla no era sencilla porque el Girona no ha ganado a domicilio esta temporada, porque el Betis de Pellegrini es un gran equipo y porque el parón de selecciones se cobró tres víctimas que complicaron aún más los planes de Míchel, especialmente en defensa: Krapyvstov, Blind y Portu. Este último ya ha dicho adiós a la temporada tras ser operado del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una noticia muy dura que dejó tocado al vestuario en la previa.

Míchel optó por escudar a Gazzaniga con Rincón y Álex Moreno en los laterales y con el comodín Arnau junto a Vitor Reis en el centro de la zaga. El resto, los de gala: Witsel, Iván y Ounahi en la medular y Tsygankov, Vanat y Bryan Gil como tridente ofensivo. Tardaron 30 segundos en demostrar que iban a por todas, con un disparo mordido de Tsygankov que frenó con facilidad Valles. El Betis respondió al minuto con un derechazo alto de Antony después de ganarle la espalda a Vitor Reis.

Vanat vuelve a 'mojar'

Lejos de bajar la intensidad, los jugadores del Girona aumentaron el ritmo. Pared entre Ounahi y Bryan Gil, centro raso tenso del de Barbate y gol de Vanat a placer. El Girona se adelantaba a los 20 minutos, con dedicatoria a Portu incluida. El marcador se mantuvo hasta el descanso, pese a los dos sustos de Fornals y Lo Celso en los últimos instantes del primer acto.

Vanat celebra su gol con Byran Gil y una camiseta del lesionado Portu / Girona FC

Pellegrini no quiso perder tiempo e introdujo en la reanudación a Abde, Ruibal y Amrabat. Tres cambios que ayudaron al Betis a tomar el control del choque. Alcanzada la hora de partido, La Cartuja se vino abajo: 106 días después, Isco volvía a jugar. El malagueño tenía ganas de acción y lideró el asedio que empezó a sufrir un Girona que buscaba aire con las conducciones de Bryan. Fue entonces cuando Míchel dio entrada a Asprilla y Joel Roca para recuperar el balón y la tranquilidad.

Isco vuelve a sonreír y Antony se queda sin derbi

El guion, sin embargo, era otro. Tocaba sufrir. Tras un aviso de chilena del Cucho Hernández, Isco rompió la resistencia de los catalanes con un centro perfecto a la cabeza de Valentín Gómez en un saque de esquina. Un escenario que no satisfacía a Míchel, que metió toda la carne en el asador con Stuani y Abel Ruiz.

Real Betis announced Isco’s contract extension with a pre-game tifo 💚 pic.twitter.com/uYYvSsURMg — B/R Football (@brfootball) November 23, 2025

Ya en el añadido, Galech Apezteguía mostró la roja directa a Antony por impactar con la bota en la cara de Joel Roca. El brasileño, consciente de la imprudencia que había cometido y que lo dejaba sin derbi, pidió disculpas a La Cartuja. Y lo peor estuvo muy cerca de suceder: en una contra, Asprilla desaprovechó a placer el posible tanto del triunfo. Lo más justo, finalmente, fue el reparto de puntos, que no dejó contento a nadie. Ni al Betis, que no acaba de engancharse a la pelea por puestos de Champions, ni al Girona, que no termina de escapar del descenso.