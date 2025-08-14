Luto en el Girona: el club comunica el fallecimiento del padre de Stuani

El Girona ha comunicado este jueves por la noche el fallecimiento del padre de Cristhian Stuani, capitán y máximo goleador de la historia del club. La triste noticia llega a las puertas del estreno liguero frente al Rayo Vallecano, un encuentro que el uruguayo no disputará. Míchel Sánchez, en la rueda de prensa previa al choque, explicó que su ausencia se debía a “motivos personales”.

A través de sus canales oficiales, la entidad rojiblanca expresó su pesar con un mensaje cargado de cariño: "El Girona FC expresa su más sentido pésame a nuestro capitán, Cristhian Stuani, y a toda su familia, por la pérdida de su padre. En estos momentos de tristeza, el Club, sus compañeros y la afición nos unimos en el dolor, ofreciéndoles todo nuestro calor y apoyo. DEP".

El Girona FC expressa el seu més sentit condol al nostre capità, Cristhian Stuani, i a tota la seva família, per la pèrdua del seu pare.

En aquests moments de tristesa, el Club, els seus companys i l’afició ens unim en el dolor, oferint-los tot el nostre escalf i suport. DEP🌹 — Girona FC (@GironaFC) August 14, 2025

La reacción no se hizo esperar. En cuestión de segundos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de aficionados, compañeros de profesión y clubes que han querido arropar al delantero en este duro momento.

Stuani, de 38 años, es mucho más que el capitán del Girona. Llegado en 2017, poco a poco se convirtió en símbolo de un proyecto que ha crecido de su mano, firmando goles decisivos y batiendo récords que lo han colocado en lo más alto de la historia del club, alcanzando escenarios como la Champions League.

Hoy, el fútbol queda en segundo plano: Montilivi se tiñe de luto y se abraza a su referente, recordándole que, dentro y fuera del campo, nunca estará solo. Este viernes, sus compañeros saldrán a darlo todo ante el Rayo Vallecano en honor a su líder. Una leyenda viva del Girona.