Lukebakio silencia Montilivi

Al Girona se le escapó de las manos la primera victoria del 2025 en Montilivi. Los de Míchel se habían salvado de un mal inicio y habían logrado sobreponerse marcando el primer tanto del partido, pero no le fue suficiente. Un mal segundo tiempo, con un Sevilla crecido y haciendo daño con espacios, fue suficiente para que los hispalenses le dieron la vuelta al marcador. Saúl, en la estrategia, y Lukebakio, con un jugadón, silenciaron Montilivi. Stuani pudo empatar en la última jugada, pero no iba a ser el partido del Girona.

La cosa no empezaba demasiado bien cuando, tras una pérdida, Oriol Romeu se pasaba de frenada y cometía un penalti de libro. Apareció Gazzaniga por fortuna para el Girona. Ni dos minutos de partido llevábamos. Una pérdida había originado todo, así que el Sevilla quiso aprovechar eso. El cuadro de Míchel no estuvo nada ajustado en defensa en el inicio y toda pérdida servía para que el conjunto hispalense pusiera al meta argentino a temblar. La tuvo Vargas también, con una doble ocasión que no entró de milagro.

El Girona debía dar un paso al frente, y lo hizo gracias al empeño de Bryan Gil. El de Barbate, ante su exequipo, salió con una marcha más y obligó a los suyos a apretar los dientes. Le costó, pero el cuadro 'gironí' se metió en partido en el ecuador del primer tiempo, coincidiendo con la ocasión más clara en botas de Abel Ruiz. El valenciano no estuvo certero en el mano a mano ante Nyland cuando Montilivi ya cantaba el tanto.

Un Girona mejorado en el primer tiempo

Se asentó el Girona en el partido y, salvo un trallazo de Lukebakio al larguero, cómo no, tras un contragolpe, logró que el rival apenas inquietara. El Sevilla no supo aprovechar su mejor momento en el primer tiempo. Sí lo hizo el Girona. Tsygankov la puso desde el costado diestro y Arnau Martínez la peinó magistralmente para abrir la lata. Antes del descanso.

En la reanudación, el equipo se deshizo. Perdió el control del duelo ya en el inicio y Saúl, ahora sí, ajustició. Oriol Romeu perdió la marca y el ex del Atlético dispuso de dos oportunidades en la misma jugada a balón parado. No falló. Trató el Girona de recuperar el terreno perdido, de volver a asentarse y de ser el dominador. Pero no hubo forma. El Sevilla ganó galones y, salvo una internada de Arnau a pase de Asprilla, no concedió absolutamente nada.

Míchel gastó sus balas e hizo entrar a Stuani para darle algo más de gol al ataque de los suyos. Sin embargo, el gol iba a estar en las filas hispalenses. Con un Girona obcecado en buscar la meta de Nyland con todo, dejó demasiados espacios atrás y Lukebakio, un diablo con campo para correr, mató el partido. El belga se internó en el área, dejó a Krejci casi en el suelo y no falló ante Gazzaniga. Stuani a punto estuvo de empatar la contienda en la última jugada del partido. La primera victoria del 2025 en Montilivi tendrá que esperar.