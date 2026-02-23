Lucas Boyé amarga la fiesta ucraniana del Girona

Lucas Boyé aguó la fiesta. Cuando todo era euforia en el Girona, mientras todo parecía encaminado a la segunda victoria consecutiva tras derrotar al líder FC Barcelona y en el día del regreso de Azzedine Ounahi, el delantero del Deportivo Alavés se empeñó en torpedear las ilusiones rojiblancas.

Había logrado remontar el conjunto de Míchel el tanto inicial de Boyé, gracias a los goles de Vanat y Tsygankov y con protagonismo absoluto para Ounahi, que deleitó a Mendizorroza con una asistencia canónica en el día en el que volvía a vestir la camiseta rojiblanca más de dos meses y medio después. Pero el ariete argentino, en el 89', estableció el empate a dos definitivo que impide al Girona acercarse a Europa y que lo mantiene a seis puntos del descenso.

Tras un homenaje al Baskonia campeón de la Copa del Rey y con protestas contra Javier Tebas y LaLiga incesantes durante los primeros minutos, arrancó el encuentro en Mendizorroza con un Alavés eléctrico que no tardó en responder al apoyo de los suyos, que mostraron varios mensajes en uno de los fondos: 'Nuestro ocio, vuestro negocio; nuestra pasión, vuestra ambición; nuestros derechos, vuestros provechos; nuestro sentimiento, vuestro €spectáculo; no al fútbol entre semana'.

Errores de Gazzaniga y Blind

La fiesta estalló tras un grave error de Gazzaniga, una falta de entendimiento con Vitor Reis que permitió a Lucas Boyé adelantar a los babazorros a los cinco minutos de juego. Todo se originó en una rápida transición, con un balón largo de Tenaglia a la carrera para que Yusi la pusiera al corazón del área pequeña y el '15' alavesista aprovechase la indecisión rojiblanca.

No sería el único fallo imperdonable de la zaga catalana, que tan solo un minuto después pudo recibir el KO definitivo cuando Toni Martínez recuperaba ante Blind como último defensor (otro error garrafal), pero esta vez el ariete español fallaba un claro mano a mano mandándola a las nubes.

Míchel se desesperaba en la banda tremendamente enfadado buscando una reacción en los suyos, que empezaron a acumular llegadas (casi todas con centros laterales sin éxito de Bryan Gil) y a dominar el partido hasta que no perdonaron a balón parado. El empate llegó pasada la media hora de juego, en un córner que peinó Witsel al primer palo y que Vanat remachó con la rodilla al segundo sin oposición.

El Girona remontó ante el Deportivo Alavés antes del empate a dos definitivo / GIRONA FC

No aprendió de sus errores el Girona pese a la más que probable reprimenda de Míchel al descanso, aunque esta vez se salvó del 2-1 en el vendabal ofensivo del Deportivo Alavés, que las tuvo de todos los colores para volver a adelantarse al comienzo de la segunda mitad. Ni Pablo Ibáñez, ni Aleñá ni Tenaglia supieron aprovechar sus ocasiones frente a un cuadro rojiblanco muy tocado.

Volvió Ounahi, volvió la magia

Movió ficha el técnico del Girona buscando espolear a los suyos. Y vaya si lo logró. Fran Beltrán aportó criterio en la medular, pero la mejor noticia de todas fue la entrada de Ounahi, en un regreso por todo lo alto dos meses y medio después de su último partido como rojiblanco (el 12 de diciembre).

La simple presencia del marroquí ya intimidó a la defensa babazorra, pero es que se sacó de la chistera un pase filtrado que supuso una remontada, al menos momentánea. Una asistencia de época que fue aprovechada por Tsygankov para darle la vuelta al encuentro, pero no para sumar tres puntos. Porque Lucas Boyé se empeñó en torpedear la fiesta ucraniana del Girona con el empate a dos definitivo en el 89' con un testarazo inapelable.