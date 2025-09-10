Livakovic, el protegido de Modric que abre el debate en la portería del Girona

Que la temporada del Girona ha sido bastante aciaga para nadie es un secreto. El conjunto rojiblanco, que hasta hace meses estaba jugando la Champions League, no ha podido comenzar peor este curso, con cero puntos de nueve posibles y un juego que para invita al optimismo. El parón de selecciones le vino bien a Míchel para replantearse las cosas, una de ellas la portería, quizá la parcela que más dudas ha presentado y que con el fichaje de Dominik Livakovic podrían comenzar a despejarse.

El conjunto gerundense se marchó al parate de esta semana con diez goles en contra en las tres presentaciones que lleva hasta ahora. Y, para mas inri, están repartidos casi a partes iguales entre sus dos porteros. Paulo Gazzaniga, titular en el debut, ya llevaba 0-2 la cuenta ante el Rayo Vallecano cuando vio la roja por un fallo insólito queriendo regatear a De Frutos. En su lugar ingresó Vladyslav Krapyvtsov, el ucraniano de 20 años que ocupa el segundo lugar del orden de porteros.

El portero croata Livakovic, durante la tanda del Croacia-Brasil / EFE

No paró el penalti y tampoco los cinco goles que encajó en La Cerámica ante el Villarreal, dejando aún más dudas que certezas ante la oportunidad de la suspensión al portero titular. Gazzaniga volvería para recibir al Sevilla y, aunque se mostró firme con un par de paradas, tampoco se vistió de héroe ni evitó la tercera derrota en tres partidos para el cuadro rojiblanco.

Entre medias, la grave lesión de rodilla de Juan Carlos, el tercero en la lista de guardametas, obligó a buscar opciones en el mercado de cara al cierre. Apareció entonces Livakovic, portero de 30 años recordado por ser el verdugo de Brasil en el Mundial de 2022, como opción a préstamo. Y el club rojiblanco decidió tomarla.

OUNAHI Y VANAT, DISPONIBLES PARA VIGO

El portero croata venía de ser suplente en cinco de los siete partidos de la temporada a las órdenes de José Mourinho, despedido tras perder en la previa de la Champions ante el Benfica. A sus espaldas reposan más de 50 partidos como internacional, siendo el guardián de las espaldas de Luka Modric, pieza clave en su fichaje por el club catalán según información de 'Montiliving'.

"He visto la Liga desde joven y creo que mi adaptación será buena. He jugado mucho contra España y el juego es muy técnico. Es una muy buena liga", destacó el guardameta de 30 años en declaraciones a la web del club el día que completó su primera sesión de entrenamientos.

Livakovic es el mejor posicionado de cara a hacerse con la portería de un Girona muy inestable tras las primeras tres jornadas ligueras. El club gerundense informó en sus redes sociales que ya había completado su día inaugural de trabajos, igual que otro de los grandes fichajes del mercado: Azzedine Ounahi.

Vladyslav Vanat, el '9' ucraniano que se perfila como hombre-gol, no ha trabajado todavía con sus compañeros, pero también estará disponible al igual que los otros dos para la visita al Celta de este domingo (14:00 h), donde se espera que Míchel tome la decisión definitiva respecto al nuevo -o no- dueño de la puerta 'gironí'.