Livakovic pide salir en enero: "Debe resolverlo antes de marzo"

Con el precedente de un Pau López que rompió su cesión para cruzar el charco y unirse al Toluca - días antes fue prestado al Lens pero se cayó el acuerdo - en el tramo final del pasado mercado invernal, Dominik Livakovic hará todo lo que esté en su mano para estar en el Mundial. Aún sin debutar con un Girona que anunció su llegada prácticamente sobre la bocina para sustituir a un lesionado Juan Carlos, estaría más que dispuesto a cambiar de aires en enero para sumar los minutos que le garanticen protagonismo en una cita mundialista que está a la vuelta de la esquina.

La lesión de larga duración del guardameta manchego obligó a la dirección deportiva 'gironina' a rastrear el mercado para incorporar a un sustituto de garantías. El elegido fue el croata, contrastado y con un recorrido importante en la élite. Cedido por un Fenerbahçe que incorporó a Ederson, no venía para calentar el banquillo, sino para pelearle la titularidad a Paulo Gazzaniga. Lógico.

Gazzaniga no se toca

El dubitativo inicio del de Murphy, que debutó con goleada y expulsión ante el Rayo, invitaba a un cambio en la portería. Míchel, sin embargo, mantuvo intacta su confianza en el argentino. Cuando más cuestionado estuvo, se vino tremendamente arriba. La llegada de Livakovic le apretó la tuercas. Y, pese a que el técnico vallecano pronunciase en el descanso del Celta-Girona que "Livakovic no viene a ser el segundo o tercer portero", nada ni nadie logró arrebatarle la titularidad a Gazzaniga.

Gazzaniga evitó el triunfo del Espanyol en Montilivi / GIRONA FC

Tras el derbi ante el Espanyol, de hecho, Míchel afirmó que "la llegada de Livi [Livakovic] no supone un cambio en la portería, eso lo decido yo". Pues bien, el arquero croata, que no pudo sumar sus primeros minutos con la elástica 'blanc-i-vermella' en la Copa por unas "molestias en la espalda", se plantea seriamente salir en enero.

Limitado

Según informa el medio croata 'Tportal.hr', habría solicitado su salida una vez se abra la ventana de traspasos invernal. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la normativa UEFA, un futbolista no puede disputar partidos oficiales con más de dos equipos en una misma temporada. Y, como Livakovic ya jugó dos encuentros con el Fenerbahçe, no podría unirse a un tercer club en caso de debutar con el Girona.

PARIS (France), 24/03/2025.- Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic reacts during the UEFA Nations League quarterfinal, 2nd leg match between France and Croatia at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 23 March 2025. (Croacia, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA. seleccion francia . seleccion croacia. uefa nations league 2024 seleccion francia . seleccion croacia. cuartos vuelta. accion. saint denis / MOHAMMED BADRA / EFE

Indiscutible en Croacia, siendo clave para alcanzar las semifinales en Qatar 2022, necesita continuidad para que su puesto bajo palos no peligre. Su seleccionador, Zlatko Dalić, se pronunció sobre su peculiar situación en el club catalán: "Dominik ha jugado muchos partidos excelentes con Croacia y nunca ha cometido un error, pero necesita jugar con regularidad en su club. Debe resolver esa situación antes de marzo".

El Ourense será el rival de los de Míchel en la segunda ronda de la Copa del Rey, pero, visto lo visto, es bastante improbable que sea Livakovic el guardameta titular. ¿Cómo se resolverá su situación?