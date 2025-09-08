Livaković: un parapenaltis de talla mundial para Míchel

Dominik Livaković fue anunciado prácticamente sobre la bocina. Fue, junto a Bryan Gil, la traca final del mercado de fichajes de un Girona que sumó, por un lado, desborde y desequilibrio a su parcela ofensiva y, por el otro, seguridad y reflejos bajo palos. Dos perfiles que carecían en una plantilla que se marchó al primer parón de selecciones de la temporada colista - y sin aún haber estrenado su casillero - de LaLiga EA Sports.

Cierto es que, de no haber sufrido Juan Carlos una lesión en su rodilla izquierda, el croata no habría terminado recalando en Montilivi. Es una realidad. Pero la inoportuna baja del manchego - ya intervenido con éxito - obligó a la dirección deportiva 'gironina' a centrar todos sus esfuerzos en la búsqueda de un guardameta de garantías. Y fue Dominik Livaković el escogido.

Dominik Livakovic celebra con sus compañeros tras deneter un penalti ante el Union SG / AP Photo

Ahora bien, ¿cuál iba a ser su rol? ¿Se limitaría a ser el reemplazo de Paulo Gazzaniga? ¿O le disputaría la titularidad? Dado su bagaje y recorrido, lo lógico parece lo segundo. La de competir de tú a tú con el argentino por un puesto en el once. Y es que Dominik Livaković (Zadar, 1995) puede presumir de una consolidada trayectoria en la élite. Formado en las inferiores del NK Zagreb, dio el salto a un Dinamo de Zagreb en el que dejaría huella: 300 partidos oficiales y 11 títulos. Todo ello siendo una pieza indispensable en el equipo. En 2023, sin embargo, cambió de aires y apostó por un Fenerbahçe que es, a día de hoy, su club de propiedad. Y en el que era titular indiscutible.

Consolidado

Su llegada, por tanto, trastoca el orden en la portería 'gironina'. Sobre todo porque es también el guardameta titular de su selección: Croacia. Y, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, cuesta de creer que el nacido en Zadar haya venido a Montilivi para ser desempeñar un rol secundario.

Dominik Livakovic detiene tres penaltis y asegura el pase a cuartos para la selección croata / Rodrigo Jiménez

Estamos hablando de un arquero de talla mundial. Su extraordinario rendimiento en el Mundial de Qatar 2022 lo situó en el escaparate, siendo clave para que la selección balcánica alcanzara las semifinales y terminara el torneo en una merecida tercera posición. Quedan para el recuerdo sus actuaciones en las tandas de penaltis: tres paradas ante Japón en octavos de final y una actuación decisiva frente a Brasil en cuartos. Por todo ello, no sería para nada sorprendente verle irrumpir en el once de Míchel más pronto que tarde.