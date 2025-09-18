Livakovic: "Modric me habló muy bien del Girona"

El portero croata DominIk Livakovic, cedido por el Fenerbahçe al Girona, ha reconocido este jueves en su presentación como nuevo jugador rojiblanco que Luka Modric, compañero en la selección, le habló "muy bien" tanto del club como del técnico Míchel Sánchez y que, además, le ayudó mucho a tomar la decisión.

En este sentido, el nuevo guardameta del club catalán ha admitido que cuando surgió la oportunidad le pareció "muy atractiva e interesante" en un final de mercado que ha calificado de "tenso e intenso", ya que la decisión se tomó en las dos últimas horas.

Livakovic no ha dicho si llega para ser titular y solo ha subrayado que su objetivo es ser "el mejor portero posible". El internacional croata, de 30 años, ha asegurado que está "muy contento" con el técnico Míchel Sánchez, un entrenador "muy exigente" y "meticuloso" y del que puede aprender "mucho".

También ha afirmado que no había estado nunca en Girona, pero que sabía que se come muy bien, por lo que ha admitido que tiene "muchas ganas" de descubrir su gastronomía y la región entera. En el acto de presentación celebrado en el Estadio de Montilivi, Livakovic ha estado acompañado por el presidente, Delfí Geli, que ha destacado que el club ha "conseguido" incorporar "un portero de categoría europea y con experiencia".

Livakovic pugnará por la titularidad con el argentino Paulo Gazzaniga, clave en el empate del fin de semana en Vigo (1-1), y ayudará a "ser más fuertes en la portería", ha comentado Geli.