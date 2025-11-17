Livakovic sí juega con Croacia

Croacia se metió el billete al Mundial en el bolsillo tras vencer a Islas Feroe el pasado 14 de noviembre. Liderados por su capitán, un Luka Modric insaciable, los de Zlatko Dalic se clasificaron para su séptima Copa del Mundo. Finalistas en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022, cerraron una brillante fase con un triunfo - con remontada incluida - en Montenegro. Dominik Livakovic, indiscutible bajo palos, completó los noventa minutos ante Islas Feroe e hizo lo propio contra el combinado balcánico. Eso sí, aún no debutó con un Girona que le incorporó como sustituto de Juan Carlos, lesionado de larga duración.

En busca de minutos

Es por ello que estas últimas semanas se generó cierto run run sobre una posible salida en el mercado invernal. De acuerdo con la normativa UEFA, un futbolista no puede disputar partidos oficiales con más de dos equipos en una misma temporada. Y, como Livakovic ya jugó dos encuentros con el Fenerbahçe, no podría unirse a un tercer club en caso de debutar a las órdenes de Míchel.

Su llegada, por ahora, sirvió para apretarle las tuercas a un Paulo Gazzaniga cuyo inicio liguero fue, cuando menos, dubitativo. Pero necesita jugar para que su titularidad con Croacia no peligre con vistas al Mundial. De ahí que varias informaciones procedentes de los Balcanes aseguren que el guardameta cedido por el Fenerbahçe esté cerca de regresar, también cedido, al Dinamo Zagreb en enero. Club y jugador tendrían incluso un acuerdo.

PARIS (France), 24/03/2025.- Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic reacts during the UEFA Nations League quarterfinal, 2nd leg match between France and Croatia at the Stade de France stadium in Saint Denis, France, 23 March 2025. (Croacia, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA. seleccion francia . seleccion croacia. uefa nations league 2024 seleccion francia . seleccion croacia. cuartos vuelta. accion. saint denis / MOHAMMED BADRA / EFE

Míchel llegó a decir en Balaídos que "Livakovic no viene a ser el segundo o tercer portero", pero mantuvo intacta su confianza en el de Murphy. Sus últimas actuaciones bajo palos le reafirman en el once, pero a su vez abren la puerta al croata, que para nada del mundo quiere ser mero espectador en la Copa del Mundo.