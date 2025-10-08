Lío en la portería del Girona: "Livakovic se queja y tiene toda la razón"

Dominik Livakovic llegó a Montilivi el pasado 1 de setiembre y todavía no ha debutado con la camiseta del Girona. El intermediario que participó en su fichaje, Andy Bara, admitió que el portero no está nada conforme con su suplencia.

“En el traspaso de Livakovic ayudé de manera amistosa, hice todo lo posible para conectar a todas las partes. Sí, se queja, y además con razón. Porque fueron los del Girona los que le llamaron, e hicieron de todo por ficharle; el chico renunció a grandes ingresos en el Fenerbahçe para poder jugar, únicamente con la selección nacional... y ahora le tienen en el banquillo. El portero del Girona (Gazzaniga) encajó cuatro goles en un partido y el entrenador no lo cambia", ha asegurado en declaraciones a un medio croata.

Gazzaniga sigue siendo el elegido por Míchel

La portería del Girona lleva siendo un tema de debate desde que arrancó la presente temporada. Tras empezar con muy mal pie la campaña liguera, entre los aficionados "blanc-i-vermells" se empezaba a rogar la posibilidad de incorporar un nuevo portero que pudiese competirle la titularidad a Gazzaniga. El argentino completó actuaciones muy criticadas en los primeros partidos, especialmente en el debut, ante el Rayo Vallecano.

La lesión de Juan Carlos aceleró el fichaje de Livakovic

Tras confirmarse la lesión del capitán Juan Carlos, el equipo de Míchel se vio obligado a reforzar su elenco de guardametas. Gazzaniga cumple su cuarta temporada en el club catalán, y en las tres primeras no tuvo mucha competencia por jugar. De hecho, jugadores de la talla de Pau López (actualmente titular en el Real Betis) vieron como no había forma de arrebatarle minutos al portero argentino.

Esa situación parecía que iba encaminada a darse tras concretarse el fichaje de Livakovic, que se comprometió con el Girona para llegar al club catalán en calidad de cedido, tras alcanzar un acuerdo con el Fenerbahçe. Pero la realidad es que Míchel todavía no ha efectuado el 'sorpasso'. De hecho, desde la llegada del croata, Gazzaniga ha mejorado notablemente su nivel, completando buenas actuaciones, que han permitido al Girona abandonar la última posición de la tabla clasificatoria.

Ahora, Livakovic se encuentra concentrado con su selección, preparándose para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026, contra las selecciones de la República Checa y Gibraltar.