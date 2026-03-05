Levante-Girona: horario, dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Montilivi fue testigo de la primera derrota del Girona en 2026. Vanat avanzó a los locales en el marcador, pero un Celta repleto de rotaciones consiguió remontar por medio de Jutglà y del desafortunado tanto en propia puerta de Vitor Reis. La vida sigue y los de Míchel visitan el Ciutat de València para disputar un partido clave. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

Pese a la derrota, el conjunto catalán está en su mejor momento. Fue salir del descenso con el triunfo obtenido en Son Moix en el primer partido del año y darle la vuelta a la tortilla a una dinámica preocupante.

El campeonato no da tregua y la tabla no podría estar más ajustada. El Girona es decimocuarto con 30 puntos, los mismos que Rayo y Sevilla, decimosegundo y decimotercero, respectivamente. Está a diez de los puestos europeos que ahora mismo marca el Celta... y a seis del descenso.

Míchel, durante el duelo contra el Celta de Vigo / David Borrat

Por ello sacar los tres puntos ante el conjunto levantinista es vital. Porque no sacaron provecho de los duelos directos ante Oviedo, Sevilla y Alavés, y después de la visita a Valencia enfrentarán a Athletic Club, Osasuna, Villarreal, Madrid y Betis.

Para ello, Míchel tendrá a su disposición a la práctica totalidad de su plantilla, a excepción de los lesionados de larga duración y de su capitán, Cristhian Stuani. Se espera que Àlex Moreno regrese a la convocatoria, aunque es improbable que sea titular. Las dudas recaen, de nuevo, en la medular: ¿jugará Lemar o Ounahi? ¿volverá al once Iván Martín?

HORARIO DEL LEVANTE - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El Levante-Girona, correspondiente a la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 7 de marzo a las 16:15horas en España.

Noticias relacionadas

DÓNDE VER POR TV EL ALAVÉS - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Levante y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ LaLiga. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.