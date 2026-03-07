Levante - Girona, en directo: resultado del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

En directo
DESCANSO | 0-0
Primera mitad concluida sin goles, pero sin demasiadas ocasiones en ambas áreas. Le cuesta al Girona tumbar el bloque del Levante y al equipo local ser más certero ante Gazzaniga. Queda la segunda aún... ¡volvemos en breve!
¡DESCANSO EN EL CIUTAT! ¡Jugadores a túnel de vestuarios!
1ª PARTE | 45' | 0-0
Se añaden 3 minutos de añadido.
1ª PARTE | 43' | 0-0
¡Gazzaniga! Repele el meta del Girona al tiro lejano de Olasagasti.
1ª PARTE | 41' | 0-0
Se duele Víctor García tras un choque fortuito con su compañero Espí en el intento de remate.
1ª PARTE | 38' | 0-0
¡Vaya caño de Espí a Vitor Reis! Estuvo muy bien al corte Hugo Rincón que fue abajo pese a ser el último.
1ª PARTE | 35' | 0-0
¡Fueeeeera Tsygankov! Remate de cabeza tras el centro de Arnau.
Último cuarto de hora con el partido mucho más abierto.
1ª PARTE | 31' | 0-0
¡La tuuuuvo el Levante! Aprovechó el lío en defensa del Girona y casi pone el 1-0 el club granota.
1ª PARTE | 29' | 0-0
¡Chut de Fran Beltrán que se va desviado! Primera gran elaboración del Girona que embotelló al Levante.
1ª PARTE | 27' | 0-0
¡Tarjeta amarilla para Hugo Rincón! Extendió el brazo y golpeó en el rostro de Paco Cortés.
