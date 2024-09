¿Cómo les va a los cuatro 'ex cracks' de Míchel?

La vida sigue. Y en el fútbol, los jugadores van y vienen. Cada vez abundan con menor frecuencia los 'one club men' y al aficionado no le queda otra que acostumbrarse a lidiar con la pérdida de ídolos constante. 'Nunca te enamores de un jugador cedido', se suele decir. Y en el Girona, por suerte o por desgracia, eran hasta cuatro los cedidos que tenía Míchel en su plantilla.

El año fue magnífico, histórico. De récord en récord, el Girona se fue situando en el mapa, con el colofón final de la clasificación a la Champions League. Un desenlace algo agridulce, ya que el club - y el aficionado - debía despedirse de Eric Garcia, Pablo Torre, Savinho y Yan Couto, futbolistas en propiedad de FC Barcelona y Manchester City, respectivamente. Y aunque la entidad 'gironina' intentó recuperarlos - sobre todo al de Martorell -, finalmente no pudo ser. Y qué decir de un Aleix Garcia que puso rumbo al Bayer Leverkusen o de Artem Dovbyk, que se marchó a la Roma por la 'puerta de atrás'.

Savinho y Yan Couto, futbolistas del Girona / Dani Barbeito

Borrón y cuenta nueva. Caras nuevas para reforzar todas aquellas posiciones más 'cojas' de la plantilla y para mantener ilusionada a la afición en la que sería la temporada más importante del club.

Ahora bien, no está de más hacer un pequeño seguimiento a cuatro de los 'ojitos derechos' de Míchel - con permiso de Eric - para ver qué les depara sus carreras en este nueva etapa. ¿Cómo les va la vida a Savinho, Artem Dovbyk, Yan Couto y Aleix Garcia?

Aleix García, en la órbita del Leverkusen de Xabi Alonso / Agencias

SAVINHO, UNA BENDICIÓN PARA PEP

Lo de Savinho no tiene nombre. Míchel sabía cosas: "Desde la irrupción de Vinicius creo que no he visto un talento en el uno contra uno tan desequilibrante". Y ahora Pep Guardiola tiene el privilegio de disfrutar de su 'samba'. Porque si alguien pensaba que le tomaría tiempo adaptarse y hacerse un hueco en el once del Manchester City... andaba mal encaminado.

Savinho y De Bruyne celebran un gol / Manchester City

Su debut en Stamford Bridge fue casi perfecto. 'Casi', porque tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso por un pequeño golpe. Fue el mejor jugador de la primera mitad, siendo el que más ocasiones creó (3), más regates completó (3) y más duelos ganó (5).

Y si algunos pensaban que lo suyo era de 'flor de un día', también se equivocaban: asistencia, provocó un penalti... en definitiva, que volvió a brillar contra el Ipswich Town. Ahora, sin embargo, sufre una lesión en la rodilla que le obligó a descansar ante el West Ham y le impidió ir convocado con Brasil en el parón. Pep dijo que en diez días estará bien, así que queda todo en un susto.

DOVBYK, 'EN BUSCA Y CAPTURA'

Se busca a Artem Dovbyk en Roma. Generó tanto ruido al salir que ahora le está costando hacerse escuchar en el Olímpico de Roma. Todavía sigue esperando el momento para celebrar su primer gol con la camiseta 'giallorossi'. Ni en la pretemporada fue capaz de 'mojar': Olympiakos, Everton, Cagliari, Empoli, Juventus... pero sigue sin llegar.

Dovbyk no termina de arrancar en la Roma / @tema_dovbyk

De hecho, sus actuaciones vienen siendo discretas y con muy poca incidencia en el ataque de De Rossi. Pocos tiros a portería, bastante perdedor en los duelos, varios balones perdidos... Un impacto tan menor que hasta él mismo lo reconoció en sus redes sociales: "Quiero dar más por el equipo, pero hay un proceso que no se puede evitar".

ALEIX, ASENTADO CON XABI ALONSO

Xabi Alonso lo quería. Y está 'aprovechándose' de él. Fue sumando minutos y pudo ir encajando en el engranaje del de Tolosa durante la temporada, y tardó poco en ganarse un puesto en el once.

Aleix posa con el título de la Supercopa alemana / @aleixgarcia97

Lo jugó todo en la final de la Supercopa ante el Stuttgart, y levantó su primer título con el Leverkusen; gozó de un 'ratito' en el debut en la Bundesliga y volvió a disputar la totalidad de los minutos ante Leipzig y Carl Zeiss Jena en la DFB Pokal.

Su perfil de 'jugón' rápidamente ha encontrado cabida en un esquema que contaba con un doble pivote formado por Xhaka - de cualidades similares - y Andrich - más 'destructor'. Y, de momento, se ha convertido en un fijo para Xabi Alonso.

El de Ulldecona se ha ganado rápidamente la confianza de Xabi Alonso / @aleixgarcia97

YAN COUTO, INÉDITO Y 'TOCADO'

El futuro de Yan era bastante más incierto que el de su compatriota. ¿City, Tottenham, Girona? Pues finalmente hizo las maletas rumbo al Signal Iduna Park. Edin Terzic - ahora Nuri Sahin - andaba corto de efectivos en el carril derecho, ya que solo contaba con Julian Ryerson, clave el curso pasado. Y el club apostó fuerte por el brasileño.

Yan Couto pudo repartir una asistencia en el partido de primera ronda de la DFB Pokal / @yan.couto

Por ahora, solo ha podido disputar un partido oficial con la camiseta 'borusser': primera ronda de la DFB Pokal ante el Phönix Lübeck de la cuarta alemana (1-4). Algo más de media hora y como carrilero derecho, sustituyendo al noruego, le bastó para asistir a Duranville en el último gol.

Inédito en la Bundesliga, vio el estreno ante el Eintracht desde el banquillo y no pudo participar frente al Werder Bremen por un traumatismo o "problemas clínicos", según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), ya que tampoco fue convocado en esta ventana internacional. Habrá que ver si, una vez esté al 100%, le gana la partida a Ryerson.