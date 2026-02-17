Lemar, todo lo que le gusta a Flick y a Míchel: "Es un jugador diferencial en el espacio reducido porque el ritmo de juego que tiene en la cabeza es increíble"

Quién le ha visto y quién le ve. Thomas Lemar vuelve a disfrutar del fútbol y, por ende, también los que le ven con el balón en los pies. Con su gol al Barça, el que fuera campeón del mundo con Francia en 2018 ya suma dos jornadas consecutivas marcando. Algo que ni los más optimistas podrían pensar hace unos cuantos meses. Míchel está recuperando a un futbolista que se apagó por completo en el Atlético de Madrid y que vuelve a rendir en los máximos escenarios. Otra muestra más del nivel del vallecano como entrenador.

Lemar, entre la temporada 2023-24 y la 2024-25, solo jugó ocho partidos en el Atlético de Madrid. Entre lesiones y falta de confianza no quedaba ni rastro de aquel jugadorazo que impresionó a Europa en el AS Mónaco. Consciente de que el talento nunca se pierde, Míchel, enamorado de los jugadores de calidad, decidió apostar por él en verano y llegó a Montilivi en calidad de cedido.Dios

Thomas Lemar en un partido del Girona / Instagram Thomas Lemar

El proceso no ha sido un camino de rosas, pero Lemar, que ya se ha ganado un puesto en el once del Girona tras la lesión de Azzedine Ounahi, empieza a recordar a su versión en el Principado. Y eso es el mejor halago que puede recibir el 'crack' francés, que ahora sí, ha dejado atrás el ostracismo.

Dos jornadas seguidas marcando

No hay mayor demostración que brillar en los grandes escenarios. Venía de marcarle un gol al Sevilla, el primero con la camiseta del Girona y el primero tras 1.058 días. Se dice rápido. De no marcar un gol en casi tres años a marcar dos en dos jornadas consecutivas. El último, contra el Barça: el empate a uno tras el gran cabezazo de Cubarsí, haciendo bueno un pase de la muerte de Vanat. Sin embargo, el gol fue lo de menos en la exhibición del francés, que terminó a los 68 minutos cuando lo sustituyó Míchel por Fran Beltrán.

Girona - FC Barcelona | El gol de Thomas Lemar / LALIGA

Conducción, pases verticales, confianza en el uno contra uno, tranquilidad para retener el balón... Thomas Lemar exhibió sobre el césped todo lo que Hansi Flick le pide a sus centrocampistas en el Barça y todo lo que Míchel soñó cuando decidió recuperar su mejor versión como futbolista. Míchel explicó en el postpartido que una de las claves fue usar bien el bloque bajo y dar bien los primeros dos-tres pases para obligar al Barça a correr hacia atrás tras pérdida y no poder robar rápido. Y aquí, el francés tuvo mucha culpa.

Vital para ganar al Barça

Rompió líneas de presión como quiso: driblando, fintando con el cuerpo, sorteando rivales en conducción o jugando el balón con criterio e intención, sin renunciar a poner balones en profundo para activar a Bryan Gil o Tsygankov. El gol solo hizo que darle un poco más de visibilidad a un trabajo sensacional ante uno de los equipos que más muerde de LaLiga.

Lemar, en este sentido, se implicó en el trabajo sucio como el que más, trabajando en defensa y viviendo más alejado del área de lo que realmente le gustaría. Hay que recordar que en su etapa en el Mónaco brilló más cerca de la banda, aunque ahora también está ofreciendo buen rendimiento tanto en la mediapunta como incluso más en la base de la jugada.

Si sigue a este excelso nivel, Míchel puede respirar tranquilo. Las palabras del entrenador español: "Es un jugador diferencial en el espacio reducido. Tiene mucho talento. El ritmo de juego que tiene en la cabeza es increíble. Ha estado dos años sin jugar por una lesión importante y ahora está cogiendo su nivel. Y su nivel es muy top. Para nosotros es una suerte tener un jugador que a la cabeza le funciona rápido para nuestra manera de jugar. Y él es así", sentenció. No hay mejor manera de describirlo.