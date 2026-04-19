Lemar: "Gracias a Dios y a Míchel, no me equivoqué al venir al Girona. Prometo que miraré más a portería"

Thomas Lemar (Baie-Mahault, Guadalupe, 1995) ha vuelto a disfrutar del fútbol como lo hacía en el verano de 2018, cuando se convirtió en el fichaje más caro del Atlético tras proclamarse campeón del mundo con Francia. Las lesiones, sin embargo, lo apartaron del equipo de Simeone y ha tenido que reencontrarse con Míchel en un Girona que compite por la permanencia para volver a dar el 100% y sonreír con más goles.

¿Ha vuelto a ver repetido el gol ante el Real Madrid? La verdad es que fue un auténtico golazo.

Sí, lo he visto. ¡Gracias! Estoy muy contento, sobre todo por ayudar al equipo. Marcar en un partido así siempre da mucha alegría, pero lo primero es el equipo. Rascar un punto en el Bernabéu era lo más importante.

Sobre todo, teniendo en cuenta que los rivales de abajo no fallaron la pasada jornada. La lucha por la permanencia está que arde.

Los que están por debajo intentarán ganarlo todo, como es normal. Nosotros teníamos que hacer buenos partidos contra el Villarreal (1-0) y el Real Madrid (1-1) la semana pasada para poder puntuar, como así fue. Estos cuatro puntos que conseguimos nos van a servir mucho.

Quedan solo cuatro puntos para llegar a los deseados 42 y restan siete partidos para el final de la temporada. ¿Cuál debe ser el objetivo del Girona?

El de siempre. Como ha explicado muchas veces el míster, tenemos que llegar rápido a los 42 puntos para quedarnos en LaLiga. La cuestión es sumar el máximo de puntos que podamos y luego ver hasta dónde llegamos al final de la temporada.

¿Se puede pensar en Europa, teniendo en cuenta que la octava y séptima plazas están cerca, o hasta que la permanencia no esté asegurada, nada?

No. Primero de todo tenemos que pensar en la permanencia y luego ya veremos.

Esta está siendo una situación nueva para usted. ¿Fue difícil cambiar el Atlético por un equipo que tiene como máxima aspiración mantenerse en Primera División?

Es una situación diferente, pero creo que la presión se tiene igualmente. En el Atlético hay que ganar para conseguir títulos y en el Girona hay que ganar para mantenerse en LaLiga, que no es poca cosa. La presión está igualmente. Todos los jugadores somos competitivos y queremos ganar siempre, lo que significa tener presión sea cual sea la situación del equipo. Diría incluso que es peor convivir con la situación que tuvimos al principio de la temporada cuando los resultados no salían.

¿Eso le hizo descubrir otra cara del fútbol? La primera vuelta fue especialmente delicada con el equipo en puestos de descenso.

Viví una experiencia similar al inicio de mi carrera cuando jugaba en el Caen. Luchar por salir del descenso implica muchísima presión, y no era nueva para mí, pero ha sido una situación diferente respecto a la que he tenido en los últimos años. Ha sido un poco delicada porque bajar es muy, muy difícil para un club, sobre todo. Los jugadores tenemos la responsabilidad de evitar que eso ocurra.

¿Cómo se salió del pozo?

Lo hicimos entre nosotros. Tuvimos una conversación el míster y los jugadores sobre que teníamos que cambiar algo porque no íbamos bien en la primera vuelta. Míchel nos habló muy bien, sabíamos que tenemos un grupo muy sano y de personas que quieren ganar, pero teníamos que trasladarlo al campo. Después jugamos partidos clave en los que se vio un equipo y a partir de ahí nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo para cambiar la dinámica.

Thomas Lemar celebra el gol del Girona contra el Madrid. / JUANJO MARTIN / EFE

¿Le costó mucho a Míchel convencerles de que se podía? También dieron un paso adelante en defensa.

Sí, hemos mejorado en defensa, pero yo creo que un poco en todo como grupo. Cuando hablamos de la defensa, hablamos de todo el equipo empezando por los delanteros. Ellos son los primeros defensas. La posición del míster al principio no debió ser nada fácil porque el grupo había cambiado mucho, ha sido un año con jugadores nuevos y teníamos que entender su manera de jugar. Necesitábamos un poco de tiempo. La plantilla que somos podía entender su fútbol y al final se ha demostrado porque nos está saliendo bien.

La mejora también coincidió con su entrada de forma regular en el once titular, tiene parte de “culpa” en ese sentido.

Míchel me llamó para eso, para ayudar al club a crecer. Es lo que he intentado hacer desde que llegué. En la primera vuelta fue más difícil porque tuve lesiones y me costó, pero he ido de menos a más. Quiero seguir así.

¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Qué siente dejando atrás, por fin, las lesiones para volver a ser el Thomas Lemar campeón del mundo?

Me noto muy bien. Lo que te da ritmo es jugar partidos. Puedes entrenar todo lo bien que quieras, pero lo que realmente te da ritmo es la competición. La suma de minutos en el campo es lo que me ha ayudado a sentirme bien físicamente. Quiero aprovechar para dar las gracias al cuerpo médico porque, sin ellos, no habría sido posible. Me han ayudado mucho en los momentos difíciles haciéndome entender la persona que soy y el físico que tengo. Gracias a ellos estoy hoy en el campo y disfruto mucho.

Futbolísticamente siempre ha estado a gran nivel. ¿Se lo tuvo que recordar a menudo durante el tiempo de baja?

No. He pasado momentos muy difíciles por las lesiones que he tenido, pero no soy una persona que se venga abajo. Nunca he tenido miedo. Sé lo que puedo aportar cuando estoy bien y lo que no puedo aportar cuando estoy al 50%. Lo que vine a buscar al Girona es esto: estar al 100% y volver a disfrutar del fútbol.

Quien habla abiertamente de su talento es Míchel, ¿qué papel ha tenido en este proceso para volver al 100% y que disfrute otra vez del fútbol?

¡Un gran papel! La primera llamada que tuvimos fue la que me hizo tomar la decisión de venir aquí al Girona. Tardé un poco más de lo esperado en incorporarme al equipo porque entre ambos clubes tenían que resolver sus cosas, pero yo lo tenía clarísimo desde que hablé con Míchel. Ya sabía cómo jugaba el Girona y cuáles eran sus intenciones en el campo, también el grupo que había y lo que habían conseguido antes (la temporada de los 81 puntos con clasificación a la Champions). Era un equipo en el que podía encajar. ¡Gracias a Dios y a Míchel, no me equivoqué! Estoy muy contento.

Thomas Lemar celebra su gol al Barça / David Borrat / EFE

Aparte de esa primera llamada, ¿ha habido alguna conversación con el técnico que pueda compartir?

Es que la primera llamada fue clave. Me dijo que me quería y que quería que yo volviera a disfrutar del fútbol con ellos para ayudar al club a crecer. Después de tanto tiempo sin jugar, buscaba una ventana así para jugar, disfrutar y en un lugar tan familiar. El Atlético también es un club muy familiar y se parece al Girona en eso. Estoy muy contento.

Se podría decir que no es el único futbolista que Míchel ha “recuperado”. En su momento fueron Blind, Van de Beek…, o esta temporada también Witsel… Quien no tiene oportunidades en el Girona es porque no quiere.

Aquí hay todas las herramientas para crecer, recuperar la confianza y volver a un gran nivel. Axel, Donny y Daley son jugadores muy top. Tenemos un grupo muy sano, respetuoso entre nosotros y se ve en el campo que juegue quien juegue lo hará dando el 100%.

Ya lleva tres goles en tres meses (entre febrero y abril), está a uno de igualar su mejor racha con el Atlético (las cuatro dianas que marcó en la temporada 2021-22). ¿Se ha propuesto mirar más a portería?

Sí, porque si no me mete la bronca el míster (Ríe). Siempre me dice que lo haga y me riñó fuerte…, pero a mí me viene bien. Me gusta que me exijan. Al final, es la manera de crecer y sacar el mejor rendimiento. Me lo comentó por encima en la primera llamada que antes explicaba y ahora que nos conocemos más ya me ha echado la bronca. Lo tengo más en mente, ¡lo prometo! (Ríe)

Se dice que la confianza es la base de todo. ¿La echó en falta en el Atlético después de tantos años en el club colchonero?

Después de tantos años sin jugar, la confianza se reduce como es obvio. Lo que te lo da todo es tu posición en el campo, el tiempo que juegas, los balones que tocas y hacia dónde los tienes que poner… Si no juegas, no tienes nada de eso. Por eso tomé esta decisión después de hablar con el míster. Necesitaba jugar para recuperar la confianza y disfrutar de lo que sé hacer.

¿Cómo fueron las dos últimas temporadas sin apenas jugar en el Atlético? ¿Llegó a pensar en tirar la toalla?

Nunca he bajado los brazos ni lo haré. Nunca, nunca. Sufrí una lesión grave y sabía que formaba parte del proceso. Tenía que entenderlo. Una vez superado el proceso, me faltaba un poco más. Sabía que en el Atlético sería difícil coger ritmo porque hay una fuerte competencia y ya llevaba dos años fuera del grupo. Para recuperar la confianza tenía que estar en el campo, así que busqué una buena salida. Ahora estoy disfrutando mucho del fútbol otra vez.

“No cumplí demasiado con lo que esperaban de mí, pero en el Atlético he dado el máximo que podía. Tuve menos suerte con las lesiones y me quedé dos años fuera del grupo”. Thomas Lemar — Jugador del Girona

¿Los 70 millones que se pagaron por su traspaso le han perseguido mucho? La prensa de Madrid llegó a hablar incluso de “fracaso” y en aquel momento era el fichaje más caro de la historia del Atlético… ¿Cómo se convive con eso?

No me ha generado ninguna presión. La presión que te pone el club es otra, con objetivos en el campo. Obviamente no cumplí demasiado con lo que esperaban de mí, pero en el Atlético he dado el máximo que podía. Tuve menos suerte con muchas lesiones, aunque cuando estaba bien físicamente creo que lo hice bien. Ganamos una Liga, una Supercopa… Ganar títulos así en el Atlético es muy, muy bueno.

¿Ha empezado a pensar en el futuro? En junio tiene que volver a Madrid y tiene contrato con el Atlético hasta 2027, ¿cuáles son sus intenciones?

De momento no pienso en el futuro. Pienso en el día a día y ahora el próximo partido contra el Betis. Tenemos que intentar ganarlo y sumar puntos para quedar lo más arriba posible. Y, sobre todo, mantenernos en LaLiga.

Sea como sea, ¿el Girona ha marcado su carrera para bien?

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Sí, la verdad. Para bien y no sé qué pasará cuando acabe la temporada, pero lo que es seguro es que me llevaré un gran recuerdo de este tiempo aquí. El Girona estará siempre en mi corazón, seguro.