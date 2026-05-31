Leicester, Sampdoria y Girona: de la Champions al infierno

Aunque parezca mentira, hace cuatro días el Girona estaba entre los mejores. ¿Que fue un hecho extraordinario y que quizá no vuelva a repetirse nunca más? Sí, pero fue muy real. Dos años después y tras salvarse por los pelos la temporada pasada, el conjunto 'gironí' ha descendido a Segunda División y afronta una realidad muy distinta.

Una realidad que le llevará a jugar en países (Andorra) y continentes diferentes (Ceuta), pero que no tendrá nada que ver con la de hace dos temporadas, cuando se enfrentó a Feyenoord, PSG, Arsenal, Liverpool, Milan, PSV, Slovan y Sturm Graz. Ni tampoco con la actual. Se acabó ver a los mejores clubes de LaLiga en Primera y, por supuesto, Europa solo se verá por televisión, salvo que los vecinos del barrio de Gràcia logren el ascenso.

En este sentido, el Girona no será el único club con un pasado reciente en la Champions League que no juega en la máxima categoría de su país. El Mallorca ha seguido el mismo camino. Además, equipos como el Blackburn Rovers o la Sampdoria son algunos de los que navegan por la segunda categoría de sus respectivas ligas. Los gerundenses y el Leicester —que ha caído hasta la tercera división— son los que tienen un pasado más reciente en la Champions y no jugarán en Primera la próxima temporada.

De históricos venidos a menos en las principales ligas europeas hay unos cuantos. En la segunda división francesa, por ejemplo, están el Saint-Étienne y el Niza, que este fin de semana se jugarán en la final del play-off una plaza en la Ligue 1. Tampoco están en Primera el Reims o el Girondins de Burdeos, ni el Nantes y el Metz, que este año, al igual que el Girona, han descendido a la Ligue 2.

En Alemania, Núremberg, Kaiserslautern y Hertha de Berlín militan en la Bundesliga 2, mientras que el Múnich 1860, el Hansa Rostock y el Saarbrücken lo hacen en Tercera. El Schalke 04, eso sí, ha celebrado este curso su regreso a la máxima categoría, mientras que el Wolfsburgo ha descendido y jugará en Segunda.

En Inglaterra, el Ipswich Town ha regresado a la Premier League y deja la Championship, donde continúan Blackburn Rovers y Derby County, a los que se suman Wolverhampton y Burnley, recién descendidos.

Mientras tanto, en Italia, el Hellas Verona ha bajado a la Serie B y, junto con la Sampdoria —finalista ante el Barcelona en 1992—, será uno de los pocos ex participantes de la Champions en Segunda, con el permiso del Chievo Verona, refundado y actualmente en la Serie D.

En LaLiga, el Girona ha descendido a Segunda acompañado por el Mallorca, que cuenta en su historial con un par de participaciones en la máxima competición continental. Más allá de 'gironins' y baleares, el Málaga es el único equipo que ha disputado la Champions y que, de momento, no está en Primera. Los andaluces todavía tienen opciones de disputar el play-off de ascenso en la última jornada y podrían abandonar pronto este grupo.

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Aquella participación en la Champions nadie se la quitará al Girona, que confía en escapar cuanto antes de este selecto grupo de clubes señalados por haber pasado de la élite europea a las categorías inferiores.