Se le hizo el "vacío" a Lamine

A Lamine Yamal se le vio especialmente desquiciado en Montilivi. Cabreado, incluso. El '10', el mejor futbolista del mundo y "una de las armas del Barça" - dicho por Míchel en la previa -, lo intentó por activa y pasiva con su habitual descaro y personalidad en la banda derecha del ataque culé pero se topó con un Arnau que se propuso ser su propia sombra y amargarle la existencia.

El Girona logró darle la vuelta al tanto de Pau Cubarsí para llevarse, con polémica incluida, un derbi que deja anímicamente tocado a un Barça que le cede el liderato al Real Madrid y no fue capaz de reponerse al mazazo sufrido en el Metropolitano.

Lamine y Olmo protestan a César Soto / EFE

Las decisiones arbitrales de César Soto, acompañado de David Gálvez en la sala VOR, desquiciaron al conjunto culé, que reclamó un claro pisotón de Claudio Echeverri sobre Jules Koundé en la acción previa al 2-1 de Fran Beltrán. Para colmo, debió repetirse el penalti, puesto que Bryan y Frenkie ingresaron al área en el momento del golpeo del '10' azulgrana.

Una polémica, eso sí, que no debe restar mérito alguno a un Girona que firmó un partido muy completo y se llevó los tres puntos para tomar distancia respecto al descenso.

"Hay que hacerle un poco el vacío a Lamine Yamal"

Esto decía Míchel al ser preguntado sobre si tenía un plan para frenar al crack de Rocafonda: "El Barça no es solo Lamine. Sé lo qué haré, lo hemos preparado. Yo creo que todos los entrenadores buscamos la manera de frenar el ataque del Barça".

Míchel, en el Girona-Barça / Gorka Urresola

Y estas declaraciones soltó en una entrevista con 'El Larguero': "No te quiero dar pistas, pero evidentemente la manera de presionar es muy importante. Hay que hacerle un poco el vacío a Lamine Yamal".

Comodín

Se lo diré sin rodeos: el plan para frenar a Lamine Yamal era Arnau Martínez. El 'comodín' de Míchel firmó una actuación excelente. A lo que nos tiene acostumbrados, vaya. Da igual dónde lo ponga el madrileño, que no solo cumplirá, sino que rendirá con nota. Lateral derecho - su posición, a priori, natural -, central, pivote... o lateral izquierdo.

Arnau estuvo imperial para frenar a Lamine / Gorka Urresola

La sensible lesión de Àlex Moreno dejaba a Míchel sin lateral zurdo puro. Tenía un par de alternativas: desplazar a Blind al carril, reubicar a Francés o Rincón... o usar al '4'. Como era de esperar, se decantó por la última. Y Arnau no defraudó. En el Sánchez-Pizjuán rindió a gran nivel pese a actuar a pierna cambiada y ante el FC Barcelona no iba a ser menos.

Lamine, desquiciado

Secó a nada menos que a Lamine Yamal, quien vivió una amarga noche en Montilivi, rematada por el penalti que envió a la madera. Temporizó y midió la entrada, le arrebató el balón en varias ocasiones y tan solo fue regateado en dos ocasiones. Cometió apenas dos faltas.

Y, como siempre, estuvo fino y participativo con balón, metiéndose hacia dentro en la salida haciendo gala de su inteligencia táctica y sumándose al ataque para formar una interesante sociedad con Bryan.

Lamine engañó a Gazzaniga pero envió su disparo a la madera / Gorka Urresola

Arnau, vital

No es para nada una exageración afirmar que Arnau es, ahora mismo, el futbolista más en forma e imprescindible en el esquema de Míchel Sánchez. Lo dijo el técnico madrileño tras la remontada en Anoeta: “El jugador más importante de este equipo a día de hoy es Arnau".

Bajo el cielo de Donostia, precisamente, alcanzó los 100 partidos con la elástica 'blanc-i-vermella' en Primera División... con 22 años y 231 días. Un hito que debe valorarse.

Arnau fue la pareja de baile de Lamine / David Borrat / EFE

Se convirtió en el futbolista más joven en lograr dicho récord, por delante de figuras como Aleix Garcia (26 años y 189 días) o Iván Martín (26 días y 253 días). Y que no quede en el olvido que es el capitán - con permiso de Stuani o Portu -. Una madurez precoz, la suya.