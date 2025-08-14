Suscripción

LaLiga rechaza la petición del Girona y mantiene el horario del partido con el Rayo

El partido se disputará a las 19h pese a las altas temperaturas que se esperan

El Girona, durante la pretemporada 25/26

El Girona, durante la pretemporada 25/26 / Girona FC

EFE

LaLiga ha rechazado la petición del Girona de atrasar el partido de este viernes con el Rayo Vallecano en Montilivi y se mantiene el horario original (19:00 horas), a pesar de las previsiones de altas temperaturas, según ha anunciado el club.

El Girona había hecho dos peticiones en este sentido, una el lunes y otra el miércoles, porque consideraba que "las previsiones de temperatura son demasiado altas y pueden provocar problemas de salud en futbolistas y afición".

Según el comunicado, LaLiga ha respondido que "la temperatura estimada al inicio del partido será de 32 grados e irá disminuyendo a lo largo del mismo" y que "con estos datos, propios de esta época del año, se han disputado partidos en temporadas anteriores".

El Girona trabaja ahora para "implementar varias medidas para intentar minimizar los riesgos de esta situación" y repartirá 4.000 gorras y botellas de agua a los aficionados de las "zonas expuestas al sol".

