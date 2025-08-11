LaLiga, inflexible con el Girona

Girona y Rayo Vallecano darán el pistoletazo de salida a LaLiga EA Sports 2025-26 este viernes en Montilivi. A partir de las 19:00 horas, los hombres de Míchel pelearán con uñas y dientes por los primeros tres puntos del curso... y para evitar que el calor extremo les pase factura.

Los precedentes no son buenos

El último partido de la temporada pasada contra el Atlético de Madrid estuvo marcado por un calor muy intenso que provocó varios golpes de calor en las gradas. El Girona, pensando en este episodio y valorando los 34 grados que se esperan para este viernes por la tarde en la ciudad, solicitó formalmente a LaLiga retrasar el horario del partido para poder jugar en condiciones más seguras, tanto para los jugadores como para los asistentes. Sin embargo, la competición española no piensa ceder.

Krejci lamenta el error que desencadenó el tanto de Sorloth / EFE

A la petición se sumó la Federación de Peñas del Girona, que a través de un comunicado en sus redes sociales exigió el aplazamiento del partido debido a las condiciones meteorológicas previstas. Pero el organismo presidido por Javier Tebas mostró su cara más inflexible y comunicó al Girona que mantendrá el horario originalmente fijado: las 19:00 horas.

De este modo, el partido no podrá retrasarse para jugarse entrada la noche y con unas temperaturas más agradables, como solicitó el conjunto catalán, y como sí podrán hacer Villarreal y Real Oviedo, que se estrenarán en LaLiga 2025-26 el mismo viernes a partir de las 21:30 horas.