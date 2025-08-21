Ladislav Krejci: 30 millones de euros irrechazables

Para el Girona, es imposible rechazar los 30 millones de euros que el Wolverhampton quiere pagar por Ladislav Krejci. Como avanzaron 'L'Esportiu' y 'Mundo Deportivo', el checo es el objetivo principal del conjunto inglés para reforzar su defensa y las negociaciones atraviesan horas clave para cerrarse lo antes posible.

Krejci, disputando el balón con Leao en San Siro / EFE

Será una venta histórica, la segunda más importante de la historia del club tras la salida de Artem Dovbyk a la Roma el pasado verano (30,5 millones de euros). Pero también una baja sensible para Míchel. La gran duda es qué será capaz de hacer Quique Cárcel con solo diez millones de mercado por delante.

22 millones de euros de beneficio neto

Llegado el pasado verano del Sparta Praga por solo 8 millones de euros, Krejci, tras una sola temporada en Montilivi, dejaría 22 millones de euros de beneficio neto. En lo puramente económico, una operación excelsa. En este sentido, el director deportivo del Girona acertó de pleno al apostar por el checo, que ha disputado 37 partidos con el equipo de Míchel, dejando constancia de su alma de delantero con dos goles y una asistencia En Praga firmó 44 tantos y 12 pases de gol en 148 encuentros.

Villarreal - Girona | El gol de Ladislav Krejci

Ahora, en Montilivi tienen la obligación de acertar en los fichajes. La marcha del checo, en lo deportivo, es dura, pero puede ser la llave para cambiar el rumbo del equipo a base de nuevas caras. Tras Hugo Rincón, Thomas Lemar, Vitor Reis y Axel Witsel —todo apunta a que el próximo será Álex Moreno—, si sale Krejci llegarán varios jugadores más de nivel. Por contra, si el Girona falla en sus apuestas, el proyecto puede quedar muy tocado.

¿Y Yangel Herrera?

El primer paso que puede dar el Girona en este sentido es retener a Yangel Herrera. El club no quiere dar salida al venezolano, que gusta mucho en la Real Sociedad y sí estaría abierto a salir de Montilivi, y los 30 millones de Krejci darían aire al equipo de Míchel para no verse obligado a abrirle la puerta. Desde el club 'txuri-urdin' trabajan en una operación que incluya a Umar Sadiq para abaratar los costes.

Yangel Herrera, clave en Girona / @gironaFC

Míchel, tras disputar el último amistoso de pretemporada contra el Nápoles en Castel di Sangro, aseguró que necesitaba varios fichajes: un par de laterales izquierdos (prioridad tras la marcha de Miguel), un centrocampista (llegó Witsel, aunque también suena Ounahi), un extremo (se cayó la cesión de Echverri) y un delantero centro (la posición que marcará el futuro del equipo). Ahora, como mínimo, todo indica que también pedriá a un central.