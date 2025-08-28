Krejci, al Wolves: una inyección histórica para el Girona

Un adiós doloroso. Pero vital para las arcas de Montilivi. Ladislav Krejci es el nuevo central del Wolverhampton. Defendió la elástica 'blanc-i-vermella' durante solo una temporada, pero se marcha dejando huella en el Girona. Y es que fue una apuesta acertadísima de una dirección deportiva que desembolsó ocho millones por el checo, líder indiscutible de un Sparta Praga que le echaría muchísimo de menos. Tal fue su impacto, que se convirtió, sin lugar a dudas, en el mejor fichaje de la 2024/25.

Sin embargo, los billetes que ofrecían los Wolves por sus servicios eran imposible de rechazar para, así, desencallar el mercado de fichajes y dar rienda suelta a todas aquellas incorporaciones necesarias para reforzar la plantilla. 30 millones de euros, la segunda venta más cara de la historia de la entidad, por detrás de un Artem Dovbyk que se mudó a la AS Roma a cambio de 30,5 millones.

El zaguero de 26 años, finalmente, abandona el Girona en una operación cerrada en forma de cesión con opción de compra obligatoria que asciende a dicho montante económico. Siete millones ahora y los 23 restantes más adelante por un Krejci que firma con el cuadro que dirige Vitor Pereira hasta 2030.

Histórico también en el Wolves

"Es un gran orgullo para mí ser el primer checo del club. La Premier League es la mejor liga del mundo. Es un gran logro para mí, como ciudadano de mi país. Tenemos jugadores de gran nivel que han jugado en esta liga, y es un placer ser uno de ellos", fueron las primeras palabras del nacido en Rosice.

El que fuese el primer fichaje del Girona para la temporada más importante de su historia, se ganó el corazón de la afición 'gironina'. Era un chico que llegaba a Montilivi con unas condiciones que ilusionaban una barbaridad. Sorprendía su brutal y extraña - a partes iguales - capacidad goleadora: 11 goles (y 7 asistencias) la pasada temporada, 13 en la anterior y 51 en toda su carrera profesional (220 partidos). Todo ello siendo central, como mucho pivote o mediocentro. Zurdo, envergadura envidiable (1,91m), potencia y exuberancia física, gran trato de balón, liderazgo, experiencia en Europa... y 25 años - ahora 26 -.

Doctorado en París

Frío, discreto y muy currante. Se doctoró en París, en su primera titularidad ante todo un París Saint-Germain. Sin duda alguna, el ‘highlight’ del partido fue su ‘tackle’ imposible a Ousmane Dembélé, negándole un gol cantado cuando el resultado aún era de 0-0. "Confiamos mucho en él”, aseveró Míchel tras el debut del Girona en la Champions. Y sería fiel a su palabra hasta final de curso. Siendo Krejci intocable en la línea defensiva. 37 partidos disputó entre todas las competiciones.

Krejci le quitó un gol cantado a Dembélé tras una acción defensiva descomunal / @ChampionsLeague

"Se convirtió en una pieza fundamental para el equipo. Desde el primer momento, demostró un gran compromiso, profesionalidad y enorme rendimiento, siendo uno de los líderes de la defensa en la histórica temporada 2024/25. El club quiere agradecerle profundamente a Krejci su dedicación, esfuerzo, trabajo y le desea mucha suerte en su nueva etapa profesional en el Wolves", escribió el club catalán en su comunicado.

Una salida - como la de Miguel Gutiérrez al Nápoles - que contribuye al club a afrontar este frenético final de mercado, en el que se prevén aún muchos movimientos. Habrá que ver qué impacto deja en la línea defensiva.