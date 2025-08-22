Krejci puede no ser el único: Tsygankov, abierto a una salida

Agárrense bien a sus asientos... que vienen curvas. Se auguraba un final de mercado intenso, con varios movimientos aún por concretarse. El estreno del Girona fue "un accidente" - como bien calificó Míchel -, lo presenciado sobre el césped de Montilivi evidenciaba que, o se ponían las pilas, o serían carne de Segunda División durante toda la temporada.

Míchel tenía - tiene - claras sus prioridades: un lateral izquierdo, un centrocampista organizador y un delantero contrastado. Y no se descartaba alguna que otra llegada más, como la de un atacante. Cerrada la incorporación de Àlex Moreno para adueñarse de una banda ahora huérfana tras el adiós de Miguel Gutiérrez, se irían abordando el resto de operaciones con el paso de los días.

Antes de entrar, dejen salir, reza el dicho popular. Bojan Miovski tiene todos los números para salir. No entra en los planes de Míchel. Ahora bien, ¿alguien vio venir la marcha de Ladislav Krejci?

Krejci, una decisión acertadísima de la directiva del Girona / @gironaFC

Podía ocurrir. El central, mejor fichaje de la 24/25, incorporado por apenas ocho millones - más tres en variables -, se había revalorizado una barbaridad. De ahí que el Wolverhampton vaya a abonar ni más ni menos que 33 millones por sus servicios. Una venta dolorosa... pero que da oxígeno a una dirección deportiva que podrá contratar a sus respectivos objetivos.

Intocable para Míchel

Eso sí, podría, lamentablemente, no ser el último. Se habla del interés de la Real Sociedad en Yangel Herrera, pero quien podría acompañar al checo es un Viktor Tsygankov por quien ya llegaron ofertas el pasado verano. Pese a no firmar su mejor año en Montilivi, el '15' es otra de las piezas claves de Míchel. Asistió a Joel Roca en el 1-3 ante el Rayo tras firmar una magnífica acción individual por banda derecha.

Según cuenta Ben Jacobs, el ucraniano no descartaría cambiar de aires este mismo verano. El club catalán está dispuesto a escuchar ofertas que ronden 20 millones de euros. Por lo tanto, habrá que estar atentos a su futuro en esta recta final de mercado. Y es que, si finalmente se diese su salida, el Girona estaría obligado a traer un extremo 'top' para cubrir su baja.