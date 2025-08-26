Krejci ya es historia del Girona

Las últimas horas en Girona han sido terribles. El 1-3 ante el Rayo Vallecano quedó en anécdota tras el humillante 0-5 contra el Villarreal. Míchel, tremendamente afectado, explotó ante los micrófonos de DAZN después de la 'manita' y mostró su decepción total, primero con su trabajo y, después, con el de sus jugadores y la dirección deportiva. "Parece que estamos esperando a que se cierre el mercado...", señaló sobre el mercado de fichajes. Y ahora, a la pérdida de Miguel Gutiérrez se sumará la de Ladislav Krejci, otro de los indiscutibles en la debilitada plantilla.

El central checo está volando hacia Inglaterra para pasar el reconocimiento médico con el Wolverhampton y firmar su contrato para desembarcar en la Premier League. El cuadro británico ofreció 30 millones de euros al Girona, irrechazables para un club que está obligado a invertirlos con puntería para relanzar un proyecto en caída libre.

Krejci celebra el gol de Stuani al Betis / @gironaFC

En lo económico, Krejci, que jugó su último partido con la camiseta del Girona el pasado domingo en La Cerámica, ha sido una operación redonda. Llegó el pasado verano procedente del Sparta Praga por 8 millones de euros y se va tras una temporada por 30 'kilos': 22 de beneficio limpio y un rendimiento más que correcto. Sin embargo, en lo deportivo, deja bastante tocado a Míchel.

Seis días y muchos fichajes

La responsabilidad ahora es para Quique Cárcel, que tiene seis días para fichar a un central de garantías y que dé frescura a una zaga que cuenta con dos cedidos -Hugo Rincón y Vitor Reis- y varios veteranos como Daley Blind y David López (36 años), Álex Moreno (32), o Axel Witsel, que también puede jugar en el eje de la defensa, también con 36 años. Y también hay que traer, como mínimo, a un delantero centro, aunque hay más urgencias en el Girona. En la lista de Míchel también hay otro lateral izquierdo, un centrocampista, un extremo y el 'killer' mencionado.

Vanat, objetivo del Girona / 'X'

Krejci se ha despedido esta mañana de todos sus compañeros. Todas las partes llegaron a un acuerdo la semana pasada, pero el central checo se tomó unos días para meditar la decisión. Finalmente, lo tiene claro: su futuro está en la Premier League.