Krecji: "Me gusta marcar goles y creo que lo puedo hacer aquí"

'Más vale tarde que nunca', dicen. Estaba concentrado en la Eurocopa con su selección, la República Checa, disfrutó de sus merecidas vacaciones, se reincorporó al grupo la pasada semana y disputó sus primeros minutos con la camiseta blanc-i-vermella ante el Montpellier. Y, ahora sí: Ladislav Krecji ya fue presentado con el Girona.

Curiosamente, posee el récord de ser el fichaje más caro de la historia del club - costó 11 'kilos' (ocho más tres en variables) -. Aunque a él no le importa demasiado. "No lo pienso, estoy aquí para cumplir mis sueños", afirmó con serenidad.

Delfí Geli y Quique Cárcel dieron paso a su presentación. Orgullosos y contentos con un Ladislav al que ya querían traer en invierno. Es la polivalencia hecha futbolista: su posición natural y habitual es la de central, pero puede jugar por dentro. Tiene una alta capacidad para salir por la izquierda en una defensa de tres, y goza de experiencia en Europa.

Sus increíbles cifras goleadoras y su polivalencia lo convierten en un acierto por parte del club / @lkrejci_

MUY POLIVALENTE... Y GOLEADOR

De todas formas, quiso aclarar en qué posición se encuentra más cómodo a día de hoy: "Los últimos años jugué de central, también con la selección en la Eurocopa. Me siento mejor ahí, pero no tengo problema de jugar en el centro del campo. Creciendo jugué allí y me ayudó en el pasado".

Es un chico serio, pero con las ideas muy claras. Eso sí, dejó entrever una pequeña sonrisa cuando le preguntaron que pronunciara su nombre (su apellido se pronuncia 'Kreitxi'). La primera toma de contacto con el club fue en invierno, y desde entonces quedó encantado con el proyecto de futuro y el estilo de juego que le ofrecían.

Se incorporó a las sesiones de entrenamientos la pasada semana, tras disfrutar de sus merecidas vacaciones post Eurocopa / @gironaFC

'ENAMORADO' DEL PROYECTO

"Quedé impresionado con cómo me introdujeron a él [al proyecto], con el personal del club, la forma de jugar y el estilo de los entrenamientos. Puedo crecer como jugador y como persona. LaLiga es una de las mejores ligas del mundo, así que es un gran paso en mi carrera".

Dio, asimismo, las claves de por qué es un central tan goleador. Cerró el curso anterior con 11 goles y siete asistencias en 39 partidos, y en toda su carrera profesional lleva ni más ni menos que 51 dianas. "Doy gracias a los entrenadores de mi equipo anterior, su táctica era muy ofensiva. Soy un jugador con fortaleza y con otras facilidades para ser goleador. Me gusta marcar goles y creo que lo puedo hacer aquí, es un reto para mí".

Todavía no le dio para visitar y conocer el centro histórico de la ciudad de Girona. Sí que se abrió una cuenta bancaria, como dato. "Hicieron una temporada increíble, seguí el camino del equipo, y me impresionó", asegura. Por ahora, en estas primeras sesiones de entrenamientos se juntó más con David López, que tiene un buen nivel de inglés. Y con los demás compañeros está departiendo "sobre la táctica, el posicionamiento dentro del juego...".

Quiere dar su mejor versión y ayudar de la mejor manera posible al equipo. Sin duda, Krecji es un fichaje muy 'top'.