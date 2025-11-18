GIRONA FC
Krapyvtsov, de 4 a 6 semanas de baja por una lesión en el tobillo
El portero ucraniano del Girona estará más de un mes 'KO' tras caer lesionado con su selección
EFE
El portero del Girona Vladyslav Krapyvtsov estará de cuatro a seis semanas de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, según informó este martes el club catalán.
El joven guardameta ucraniano se lesionó en el partido del viernes pasado entre la selección sub-21 de su país y Turquía y tuvo que ser reemplazado antes el descanso.
LIVAKOVIC, SITUACIÓN LÍMITE
Su baja complica más si cabe la situación de la portería de Míchel porque en las últimas semanas han crecido los rumores que apuntan a una posible salida de Dominik Livakovic en enero.
El portero croata llegó cedido por el Fenerbahçe a finales de verano y hace unas semanas el intermediario de su fichaje dijo que el guardameta estaba enfadado porque no tiene oportunidades en Montilivi.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Livakovic podría cancelar su cesión para buscar minutos, pero no puede jugar antes con el Girona porque ya habría tenido minutos con dos clubes diferentes esta temporada.
Ya fue baja en el partido de la Copa del Rey contra el Constancia por unas molestias y Míchel podría tener que utilizar a Paulo Gazzaniga, el portero de LaLiga, en el encuentro de la segunda ronda contra el Ourense.
El técnico vallecano también tiene la defensa en cuadro por las bajas por lesión de Daley Blind, Alejandro Francés y David López y solo cuenta con los zagueros Arnau Martínez, Àlex Moreno, Hugo Rincón y Vitor Reis.
