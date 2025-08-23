El 'killer' de Míchel estaba en la cantera

El Girona confía en su cantera. El equipo catalán ha anunciado este sábado que renueva al delantero del filial, Dawda Camara, hasta 2027, y que tendrá ficha del primer equipo a partir de esta próxima temporada.

Así, Míchel, que ha sufrido bajas importantes en este mercado de fichajes como Miguel Gutiérrez o Valery Fernández, además de los rumores sobre Ladislav Krejci, Yangel Herrera y Viktor Tsygankov, se ha podido reforzar con Álex Moreno, Axel Witsel, Hugo Rincón, Thomar Lemar o Vitor Reis, y ha mirado también hacia su filial.

Este verano, el Girona ha movido a jugadores de su filial con cesiones como las de Min-su Kim, Jastin Garcia y Antal Yaakobishvili, y ahora es el turno del capitán, Dawda. A sus 22 años, Camara llegó a la cantera gironina en 2014 procedente del Porqueres, y desde entonces se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores de la base rojiblanca.

En el reciente play-off de ascenso a Segunda RFEF con el Girona B, se convirtió en el gran protagonista firmando cinco goles decisivos (tres de ellos en la final frente al San Fernando), que catapultaron al filial hacia la categoría superior.

"El Girona FC apuesta así por un futbolista con ADN gerundense y con un futuro ilusionante. Con esta renovación, el Club sigue reforzando su proyecto deportivo basado en una estructura sólida de fútbol base y en la promoción de jóvenes talentos formados en Montilivi", dice el club en un comunicado.

Dawda ya ha debutado con el primer equipo de Míchel en la temporada 2021/22 en un partido de Segunda División y en otro de la Copa del Rey y es internacional con Mauritania. Nacido en Banyoles (Girona), Dawda ha demostrado "calidad, esfuerzo y gol, con un gran carácter competitivo" y ha sido un fijo en las pretemporadas estas últimas campañas.

El delantero entró ya en la convocatoria del equipo para el choque de este fin de semana en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal, programado para este domingo a las 19:30h CET. Ahora mismo sería el cuarto delantero de la plantilla por detrás del veterano uruguayo Cristhian Stuani, el lesionado Abel Ruiz y Bojan Miovski, que podría salir del club tras un primer año decepcionante.