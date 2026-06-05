Khaldoon Al Mubarak, presidente del City Football Group, sobre el Girona: "Ahora no estamos tristes. Tenemos muchos planes"

Una de las grandes incógnitas que dejó el descenso del Girona a Segunda División era si el City Football Group mantendría su firme apuesta por el club. Apenas un día después de la esperada comparecencia pública de la cúpula 'gironina' —que se prolongó durante cerca de hora y media y contó con la presencia del presidente Delfí Geli, el CEO Ignasi Mas-Bagà, el presidente del Consejo de Administración Pere Guardiola y el director deportivo Quique Cárcel—, el presidente del City Football Group, Khaldoon Al Mubarak, lanzó un mensaje de respaldo y confianza hacia la entidad.

Reconoció que la pérdida de categoría del Girona "fue un golpe muy duro para todos los vinculados al club", pero insistió que el objetivo prioritario no es otro que el retorno a Primera. "Nos entristece mucho. Pero eso ya es pasado. Ahora no estamos tristes; ahora estamos centrados en lo que debemos hacer para que el Girona regrese a LaLiga. Y lo conseguiremos", aseguró.

Mensaje tranquilizador

Eso sí, el descenso no cambia nada: "El Girona es una parte fundamental del Grupo". Reiteró la confianza puesta en la entidad catalana y en su crecimiento, destacando especialmente el desarrollo de la cantera.

"Tenemos muchos planes para el club porque tenemos una visión muy clara de LaLiga. También tenemos una visión muy clara sobre el propio Girona, el desarrollo del talento en Girona y en esta región de España, Catalunya. El proyecto de la Academia que estamos desarrollando allí, el estadio que desarrollaremos... todos esos planes no cambian".

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"En lo que respecta al fútbol, saldremos adelante y lo devolveremos donde merece estar. Este verano haremos lo que sea necesario y volveremos a poner a este equipo en el buen camino para regresar a LaLiga; es solo cuestión de tiempo", vaticinó.