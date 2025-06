Jutglà, más cerca que nunca del Girona

Apuntaba a ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes, y Ferran Jutglà no está defraudando. El delantero catalán dejó claro que no quería continuar en Bélgica y señaló España como un buen destino para seguir su carrera deportiva. Con contrato con el Brujas hasta verano de 2026, todo apunta a que saldrá del conjunto belga este mismo verano.

Después de marcar 14 goles y repartir siete asistencias en una temporada un tanto irregular, Jutglà abrió la puerta de un plumazo a su salida de Bélgica: "Me gustaría ir a un club que confiara en mí y dar un paso adelante en mi carrera profesional", espetó el jugador hace unas semanas.

Ferran Jutglà, jugador del Brujas / EFE

"Llevo tres años ahí [Bélgica], tengo todavía un año de contrato, pero nunca se sabe. Me gustaría una nueva aventura aquí", explicó. No obstante, confesó que aún no había recibido ofertas: "Todavía no hay ofertas, por el momento ha acabado la temporada y ya veremos".

LaLiga, muy interesada en él

El periodista Ekrem Konur señaló que Villarreal y Valencia iban un paso por delante en la carrera para ficharlo, de la que también formaban parte Girona, Real Sociedad e incluso el Espanyol. Pese a ello, la situación sería ahora mucho más favorable para los 'gironins'.

Jutglà ya dejó claro que le gusta cómo juega el equipo de Míchel al ser preguntado sobre su vuelta a Catalunya y, ahora, según el periodista Pedro De Zárate, en Montilivi tienen muy avanzada su llegada y ya están ultimando los detalles con el Brujas para cerrar su traspaso.

El Brujas, que pagó 5 millones por Jutglà al Barça el verano de 2022, quiere sacar entre 10 y 15 millones de euros por él. Sin duda, su llegada a Montilivi sería una gran noticia para un equipo que ha recurrido a Cristhian Stuani para solventar un grave problema con el gol.

Jutglà quiere ir al Girona

El jugador prioriza la opción del Girona por delante de la del Villarreal o el Valencia, y la salida de Miguel Gutiérrez, que podría abandonar el club más pronto que tarde rumbo al Nápoles, haría más que factible la operación, dejando dinero en las arcas del equipo 'gironí'.

Jutglà celebra su gol en campo de la Atalanta / Agencias

El lateral izquierdo, que pertenece en un 50 % al Girona —la mitad de los derechos del jugador corresponden al Real Madrid—, podría dejar unos 15 millones en Montilivi. Lo más probable es que el campeón italiano abone 30 'kilos' por él. La 'operación Jutglà, más 'caliente' que nunca.