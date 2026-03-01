Jutglà y el Celta frenan al Girona

El Girona no pudo sumar ningún punto ante el Celta de Vigo, a pesar de adelantarse en el marcador con un tanto de Vanat. Los de Míchel vieron cómo los visitantes le dieron la vuelta al electrónico y sumaron la primera derrota de este 2026 en Montilivi. Con este traspié, los gironins continúan con un ojo puesto en la zona de descenso.

Frenado por el empate en la pasada jornada ante el Deportivo Alavés, pero todavía inmerso en una buena dinámica y creciendo con el paso de las semanas, el conjunto gironí afrontaba este duelo frente al Celta de Vigo como una gran oportunidad para seguir escalando en la clasificación y empezar a mirar hacia las posiciones de más arriba.

Tras un inicio de partido equilibrado, llegaron las primeras ocasiones para ambos equipos. Para los celestes, Mingueza envió el balón al larguero con un centro que se envenenó, mientras que Tsygankov remató demasiado centrado un buen servicio de Blind desde la banda izquierda para los locales.

El Celta avisó de nuevo pasado el ecuador de la primera mitad, con un remate a bocajarro de Ferran Jutglà que obligó a una excelente intervención de Gazzaniga. Sin embargo, fue el Girona quien golpeó primero en el marcador. En un saque de esquina ejecutado por Lemar, Witsel peinó el balón y Vanat lo empujó al fondo de la red, poniendo el 1-0.

El marcador todavía pudo moverse antes del descanso, cuando Fer López condujo el balón con peligro y su disparo, tras tocar en un defensor gironí, se estrelló en el palo. Ya en la segunda mitad, el Girona insistió en la búsqueda de un nuevo tanto, y Arnau Martínez estuvo a punto de lograrlo con un potente disparo desde fuera del área que se estrelló directamente en el larguero.

Vuelta al marcador

Pero esta vez, el Celta se mostró más acertado. Apenas unos minutos después, Ferran Jutglà se adelantó a su marcador y batió a Gazzaniga con un derechazo impecable, poniendo las tablas en el marcador (1-1). El Girona reaccionó con rapidez a este duro golpe, y Hugo Rincón tuvo en sus botas la oportunidad de devolver la ventaja a los suyos, aunque su disparo fue detenido por Radu.

La igualdad regresó al terreno de juego, con aproximaciones de ambos equipos, y la suerte se alió con los celestes. A falta de veinte minutos para el final, un centro desde la banda derecha de Mingueza se lo introdujo Vitor Reis en su propia portería (1-2), permitiendo que el Celta completara la remontada y se pusiera por primera vez en ventaja en el partido.

Noticias relacionadas

Después de encajar el gol, el Girona puso toda la carne en el asador para intentar igualar el marcador. Ounahi, tras una brillante acción individual, obligó a Radu a lucirse, y apenas unos instantes después, Echeverri también exigió una intervención de primer nivel al guardameta visitante. Amenazaron los de Míchel la portería contraria hasta el final, sin embargo, no hubo manera de volver meterle mano al Celta de Vigo. Derrota que frena las aspiraciones del Girona.