¿Cómo juega el próximo '9' de Míchel?

Nadie duda de que la dirección deportiva del Girona no ha dicho su última palabra en este mercado de fichajes. No será, precisamente, el club que menos futbolistas haya incorporado - Ladislav Krecji, Abel Ruiz, Gabriel Misehouy, Donny van de Beek, Alejandro Francés, Bryan Gil y Oriol Romeu - ambos cedidos -, pero sí uno de los que más bajas sensibles ha sufrido: Artem Dovbyk, Aleix Garcia, Savinho, Yan Couto y Eric Garcia, cinco de los pilares de Míchel.

Teniendo en cuenta que la engorrosa salida de Dovbyk dejaba al técnico madrileño sin un '9' titular, estaba claro que tarde o temprano el club acudiría - una vez más - al mercado. Sí que es cierto que la figura de Cristhian Stuani volverá a ser clave esta temporada, ya que sumó muchísimo al equipo saliendo desde el banquillo; o que Abel Ruiz llega para tener un rol importante en esa demarcación.

Eso sí, Míchel necesitaba - necesita - a un 'animal' que, como mínimo, trate de acercarse al tremendo registro goleador del ucraniano el curso pasado (24). Pues ya lo ha encontrado - y atado -. A lo largo de esta misma semana, Bojan Miovski, delantero del Aberdeen escocés, se convertirá en la próxima cara nueva del Girona de Champions.

SU FICHAJE ESTÁ AL CAER

Según avanzó Anthony Joseph en 'Sky Sports' y pudo confirmar SPORT, el macedonio se unirá al ambicioso proyecto del cuadro catalán en los próximos días. El jugador quería afrontar un nuevo reto y su intención de venir lo puso todo de cara, mientras que las negociaciones entre clubes se encuentran en su fase final, puesto que quedan por pactarse los últimos 'flecos' del acuerdo. El traspaso, pues, se cerrará en unos ocho 'kilos' - cinco fijos y tres variables -.

De hecho, Miovski ya se despidió de la que ha sido su afición estas últimas dos campañas, tras la victoria sobre el St Mirren (3-1). Se le veía llorando y portando una bufanda al cuello mientras daba una vuelta de honor en el Pittodrie Stadium junto a sus compañeros. Ahora bien, ¿quién es Bojan Miovski y qué aportará al Girona?

Bojan es un delantero polivalente y muy elegante con el balón en los pies, mucho más hábil en la asociación con los centrocampistas y extremos del equipo / @miovskibojan

Bojan Miovski (24/6/1999) es un '9' que ha ido creciendo y madurando estas últimas temporadas de la mano del Aberdeen, club que le ha permitido situarse en el mapa. Eso sí, todavía es un diamante en bruto. Cerró el pasado curso con 26 dianas - 14 en 33 jornadas de la Premiership - y tiene las condiciones para rendir a buen nivel en Girona.

¿CÓMO JUEGA MIOVSKI?

Para conocerle un poco más a fondo y saber cuál es su perfil como delantero, SPORT ha querido conversar con Anthony Joseph, periodista especializado en el fútbol escocés. "Es un delantero polivalente: rápido, fino, físico y capaz de marcar todo tipo de goles. Además, es zurdo, algo poco habitual entre los delanteros", relata.

Es zurdo - como Dovbyk - y es capaz de marcar todo tipo de goles: con su zurda, su diestra, de cabeza... / @miovskibojan

Explica, sobre todo, que sus 26 tantos todavía toman más valor teniendo en cuenta que el Aberdeen realizó una temporada muy floja. Terminó en noveno lugar - de doce equipos - y tuvo que pelear por el descenso, aunque se salvó sin problemas.

"En enero, más de 20 clubes preguntaron por él. Podría prosperar en un club como el Girona, jugando con mejores futbolistas", cuenta. Y, finalmente, será el Girona quien se lleve a tal prometedor futbolista: mide 1,89m y es zurdo.

"PROSPERARÁ EN UN EQUIPO QUE TENGA MÁS BALÓN"

Bojan no es Artem. Es decir, que comparten algunas características pero difieren en otras. Por ejemplo, el macedonio es mucho más fino y elegante con el balón en los pies. Recordemos que el ucraniano no destacaba precisamente por su toque de balón, aunque con su potencia física y olfato goleador no lo necesitaba.

"Su juego de enlace con los centrocampistas y los extremos es muy bueno", describe el periodista, valorando asismismo que considera que "prosperará en un equipo que tenga más el balón", ya que el cuadro escocés era "un equipo muy contragolpeador". "Podríamos verle marcar más goles con un equipo que tenga más el balón", concluye.

"Su juego de enlace con los centrocampistas y los extremos es muy bueno" Anthony Joseph, — Periodista de Sky Sports

Pica muy bien los espacios y define a las mil maravillas con su pierna zurda. Eso sí, no goza de la exhuberancia física que tanto caracteriza al ucraniano para ser letal a campo abierto. Sin embargo, su figura puede ser clave dentro y fuera del área, para descargar el balón a los futbolistas de segunda línea. Además, su 1vs1 es bueno. Es un futbolista de equipo, que funcionará alrededor de sus compañeros, no en jugadas más aisladas.

UNA OPERACIÓN 'DOVBYK 2.0'

Como decíamos, Miovski tiene margen de crecimiento y mejora. Viene de dónde viene, competirá en una liga mucho más exigente que la escocesa y jugará la Champions League. Se trata de una incorporación de perfil bajo, y un tanto arriesgada, claro está. Eso sí, el club acertó con los Dovbyk, Tsygankov y compañía, por lo que confía en que vuelva a ocurrir lo mismo con el macedonio.

Miovski se despide de su equipo para poner rumbo al Girona / Agencias

Al fin y al cabo, no deja de ser una inversión. Sin embargo, las dudas sobre su incorporación pueden crecer teniendo en cuenta que Dovbyk dejó unos 30 'kilos' en las arcas del club y que se podría ir a por un '9' mucho más contrastado y experimentado. De todas formas, está por ver qué ofrecerá Bojan Miovski en este renovado Girona. Condiciones tiene para convertirse en la nueva referencia ofensiva del cuadro de Míchel.