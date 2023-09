Así juega el Girona de Míchel

El equipo catalán se encuentra en lo más alto de la tabla, superando a Real Madrid y Barça Su atractiva propuesta les destaca como uno de los equipos más divertidos de ver de toda LaLiga

La orquesta de Míchel cuenta con todos los instrumentos posibles. El madrileño ha diseñado una partitura casi perfecta. A 27 de septiembre, son líderes en solitario del torneo por encima de Madrid y Barça. 19 de 21 puntos posibles en LaLiga que solo se entienden si todos sus futbolistas tocan cada nota a la perfección. Pasión, intensidad y atrevimiento describen a este equipo que no concibe el fútbol de otra manera que ir a ahogar al rival en cada acción, con el balón como protagonista.

El fútbol del Girona es muy rico e identitario. Plantea infinidad de matices, de pautas para cada escenario concreto. En lo global, el resultado es divertidísimo. Por algo es el equipo de ‘moda’ en LaLiga, y seguramente de Europa. Goles, dinamismo y calidad técnica. Gana el que más goles marca, no el que menos recibe. Así lo entiende Míchel. Y el espectador lo disfruta.

SALIDAS IMPORTANTES Y EL CITY GROUP

El Girona perdió a cuatro piezas clave en verano: Santi Bueno, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme y ‘Taty’ Castellanos. No hay que olvidarlo. Y el primer punto que hay que tener en cuenta, y que no se puede pasar por alto, es la importancia del City Group para no perder nivel en el vestuario.

Evidentemente, el pertenecer a este grupo no resta ningún mérito al trabajo de Míchel, solo faltaría, pero sí que es cierto que impulsa y ayuda mucho a dar continuidad a su ‘obra’. Un ejemplo, la cesión de Savinho (procedente del Troyes, equipo que pertenece al grupo).

Eric Garcia anotó su primer tanto con el Girona | EFE

Míchel tiene la habilidad de saber qué hacer con este talento que se le brinda y cómo adaptarlo a su idea. De hecho, también ha sabido cómo ganarse el respaldo del club, evidentemente, y de toda la ciudad de Girona. Y que crean en él es fundamental para aplicar su idea.

ROLES CONCRETOS

Valiente desde atrás y cuidando la salida de balón, el Girona busca progresar con muchos futbolistas, y someter al rival a base de atacar y atacar, asediarlo en su propia área. Ante el Mallorca, por ejemplo, sumaron 23 disparos, 10 de ellos a portería.

El Girona hace muy bien una cosa que le cuesta mucho al Barça: castigar a los equipos que se cierran atrás. Míchel consigue derrumbar dichas murallas adaptando el ataque a lo qué tiene en el campo para sacar lo mejor de cada futbolista.

Por ejemplo, cuando en el lateral izquierdo se encuentra Miguel Gutierrez, suele adoptar un rol de interior, destacando por dentro. Por la derecha, si está Arnau Martínez, el extremo queda libre para Tsygankov, pero cuando juega Couto, el ucraniano ocupa la zona interior y es el brasileño el que actúa de extremo.

Tsygankov, jugador del Girona | Girona FC

VARIOS RECURSOS

El madrileño maneja varios recursos. Si hay que jugar en largo, no hay problema. En ese escenario brillan Dobvyk o Stuani, que disfrutan jugando de espaldas y ‘bailando’ con los centrales en los duelos.

El Girona ataca en tromba, todos a una. Todo arranca desde la defensa, con pasadores de gran nivel como Blind o Eric, pasando por la medular, con Aleix García de organizador y Yangel Herrera de 'pulmón', hasta evidentemente por los atacantes.

Pero falta un ingrediente para completar la receta, algo distinto, que escape de la norma, Savinho. El brasileño es diferencial: tiene regate, desborde, golpeo y sobretodo creatividad. Tiene solo 19 años, y debe mejorar en la toma de decisiones, como la gran mayoría de jugadores de su perfil, pero qué bien le viene a Míchel el 'ADN' carioca que desprende. Un jugón en toda regla que está dando soluciones en cada partido que disputa.

Savinho, celebrando uno de los goles del Girona FC - Mallorca | SPORT.es

El Girona 'mola' pero también compite, siempre. Algo que el año pasado no conseguía hacer con la regularidad del presente curso. Si el Girona logra meterse en Europa será por su manera de atacar, está claro, pero la realidad es que han dado un paso adelante en defensa, tanto en solidez y consistencia, como en trabajo. Como siempre, 'obra' de Míchel. Ahora, licencia para soñar.