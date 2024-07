Juanpe: "Ojalá podamos repetir otra temporada histórica"

El protagonismo de Juanpe en el Girona va más allá del verde. Con la llegada de jugadores como Blind, David López o Eric García, el central canario fue perdiendo protagonismo y sus titularidades empezaron a caer. Sin embargo, ello no resta el papel tan importante que juega en el vestuario. Lleva ya ocho años en Montilivi, conoce la casa como nadie y es un puntal para Míchel más allá de las prestaciones que ofrece sobre el campo.

Ahora, a punto de iniciar una nueva temporada y después de haber renovado hasta el 30 de junio de 2025, el canario habla para los medios del club en el 'stage' en la Vall d'en Bas. "Mantenerme aquí tantas temporadas es muy complicado. Al final, me he dedicado en cuerpo y alma cada día que he estado aquí. He dado todo lo que me han pedido los entrenadores. Quizás va por ahí que pueda seguir aquí”, asegura Juanpe.

Evolución en el Girona

Sobre su evolución en el Girona, el central indica que "ha sido para estar orgulloso. Es el equipo en el que he estado más tiempo toda mi vida, he superado los 8 años que pasé en mi tierra. Llegué con 25 y ya tengo 33 y estoy muy orgulloso del camino recorrido. Ojalá pueda vivir cosas nuevas aquí en Girona. Soy muy afortunado por haber vivido la época dorada del club, pero lo que más disfruto es el día a día”.

En cuanto a su papel, menos protagonista sobre el campo, precisa que trata de "integrar a los que vienen de fuera, mostrarles que somos un equipo que viene de abajo, que no ha perdido sus valores y eso es lo que nos hace grandes".

Por sus objetivos de la temporada, Juanpe dijo que "mis objetivos son los que manda el colectivo, es a lo que me dedico en cuerpo y alma. El mister nos exige muchísimo en el día a día. El objetivo es afrontar cada partido con la ilusión de siempre y sin miedo a nada. Estoy muy orgulloso de que la afición siga creciendo. Para nosotros son un orgullo. Ojalá podamos repetir otra temporada histórica".